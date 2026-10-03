Deportes
España - República Checa, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de Nations League
El combinado de Luis de la Fuente afronta su tercer partido de la Nations League tras las victorias ante Inglaterra y Croacia.
El combinado nacional llega reforzado tras remontar en Wembley contra Inglaterra (2-3), merced a los goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Después, goleó a Croacia por 4-1, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.
Su rival de este encuentro, República Checa, es colista del Grupo C con dos derrotas y cero puntos. Perdió por 1-2 contra Croacia y por 0-2 contra Inglaterra, por lo que parece un rival asequible para la selección española.