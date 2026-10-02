Ante el debutante Besiktas, el Barça de Aleksander Sekulic tiene una buena oportunidad este viernes (19.00 CET) para estrenar su casillero de victorias como visitante, en un escenario en el que ya el Valencia fue capaz de ganar en el estreno de la competición.
El nuevo Barça, todavía en construcción, necesita estabilidad en su juego para no caer como lo hizo en Dubái en el primer partido de esta semana.
Lo hizo por sólo siete puntos ante el todopoderoso equipo de Xavi Pascual (94-87), pero después de naufragar en un segundo cuarto en el que perdió todas sus opciones y después tuvo que remar a contracorriente.
Besiktas - Barça, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga
Los de Sekulic buscan su primera victoria como visitante este curso en Europa.
Ante el debutante Besiktas, el Barça de Aleksander Sekulic tiene una buena oportunidad este viernes (19.00 CET) para estrenar su casillero de victorias como visitante, en un escenario en el que ya el Valencia fue capaz de ganar en el estreno de la competición.