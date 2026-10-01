La Euroliga está de vuelta y este jueves arrancará la tercera jornada de la máxima competición continental. Después de caer este martes ante el Anadolu Efes, el Real Madrid se cita ante el Hapoel IBI Tel Aviv (18.00 horas), rival en cuartos de la competición el pasado curso, para tratar de sumar su primer triunfo en la Euroliga en esta tercera jornada, que también será fuera de casa.

En la cita, los blancos se fueron hasta las 21 pérdidas de balón, 14 de ellas en la primera parte, y registraron un 34,6 por ciento desde la línea de triple (9/26) para consumar la segunda derrota de la temporada, dejando su casillero en 0-2, sin una sola victoria todavía.

Los de Pedro Martínez parecen estar cayendo en los mismos malos vicios de la pasada temporada, que terminó con un récord de 6-13 fuera de casa, siendo el peor equipo visitante del top10.