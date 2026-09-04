Alcaraz - Wu Yibing, en directo US Open: marcador, estadísticas y narración en vivo

Carlos Alcaraz sigue imparable en el US Open y ya se ha plantado en la tercera ronda del cuarto y último Grand Slam del año. En esta fase tendrá que superar al chino Wu Yibing.

Wu y Alcaraz se han cruzado una vez antes. Fue en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, en 2024, con triunfo del español en dos ajustados sets.

Carlos Alcaraz volverá el viernes a pisar la Arthur Ashe de Nueva York en el tercer partido que le enfrentará a Yibing Wu. El chino, el 113 de la ATP a sus 26 años, se ganó el billete para jugar en la central más grande del mundo tras superar a Fabian Marozsan.