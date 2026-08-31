FC Barcelona - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Barça no quiere perder la estela. El Real Madrid firmó su segunda goleada consecutiva para colocarse como el único equipo en ganar los tres primeros partido de Liga esta temporada por el momento. Este lunes es el turno de los pupilos de Flick para intentar igualar el estreno inmaculado. Será el segundo partido consecutivo en el Camp Nou tras la victoria ante el Athletic con goles de Raphinha y Fermín. Ahora llega el Rayo Vallecano.

Si la situación de los equipos de fútbol se midiera por extremos, uno sería el Barça y otro el Rayo.

Mientras que los primeros viven un inicio de temporada tranquilo e inmaculado en el campo, los segundos se encuentran en un terremoto a todos los niveles con el principal foco en la imposibilidad de jugar en Vallecas, algo que para este partido no afecta, pero que centra el debate en el barrio madrileño. Hoy los focos se encienden en la ciudad condal para buscar el tres de tres en los blaugranas y la primera de la Franja.