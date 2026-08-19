Josep Pedrerol, periodista: "Rodri nunca ha ilusionado mucho en el Real Madrid por el riesgo de lesión"

El fichaje de Rodri por el Barcelona también deja una lectura desde el Real Madrid.

Mientras en el conjunto azulgrana se celebra la llegada de uno de los mejores centrocampistas del mundo, Josep Pedrerol ha puesto el foco en una cuestión que hizo que el jugador nunca terminara de ilusionar en el club blanco: "Rodri nunca ha ilusionado mucho en el Real Madrid por el riesgo de lesión".

Pedrerol apunta además a otro factor que habría alejado al Madrid de la operación: el precio. "El Real Madrid no iba a pagar 80 millones", ha asegurado.

Una postura que sirve para entender por qué el club blanco no habría considerado prioritario lanzarse a por el centrocampista pese a su nivel y a su vinculación con el fútbol español.

La otra gran diferencia entre ambos proyectos está en el ataque. Para Pedrerol, el Real Madrid cuenta con argumentos suficientes arriba como para no necesitar un refuerzo como Rodri para competir con el Barcelona: "El Madrid tiene una delantera salvaje".

Una valoración que comparte el periodista y tertuliano Alex Silvestre, que ha ido todavía más lejos: "El Madrid tiene la mejor delantera del mundo".

El debate, sin embargo, no se limita a comparar plantillas. Lobo Carrasco ha puesto el foco en qué puede ocurrir cuando el Barcelona consiga hacerse con el balón: "¿Y qué pasa si el Barça coge la pelota? Lo mismo que le pasó a Francia en la semifinal del Mundial".

Quim Domènech ha explicado, por su parte, que el Barça no habría estado buscando a Rodri de forma prioritaria hasta encontrar una oportunidad de mercado: "El Barça, hasta que no ve una oportunidad, no se plantea el fichaje de Rodri".

Y mientras llega un delantero, también advierte de la situación que tendrá que afrontar Hansi Flick: "Flick tendrá que poner un parche en la posición de 9 si no llega un delantero".