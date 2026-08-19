José Mourinho: "Hablé con Rodri y sus dudas me crearon dudas a mí, el Real Madrid le hizo una oferta muy buena"

El fichaje de Rodri por el Barcelona ya es oficial, pero José Mourinho ha desvelado ahora que el centrocampista mantuvo conversaciones con el Real Madrid antes de tomar su decisión.

El técnico portugués ha contado cómo vivió el proceso desde dentro y ha reconocido que llegó a hablar personalmente con el internacional español en varias ocasiones.

Mourinho también ha explicado que el Madrid le hizo una oferta importante y que las dudas de Rodri terminaron generándole también incertidumbre a él.

En su entrevista con Josep Pedrerol, el entrenador madridista ha desvelado qué ocurrió durante aquellos contactos y qué piensa ahora del fichaje de Rodri por el Barça.

Según ha confirmado, mantuvo varias conversaciones con el futbolista antes de que se decantara por el conjunto azulgrana. "Sí, hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena", ha explicado.

Mourinho ha detallado además que el club blanco llegó a realizar una oferta importante por el jugador: "Sin negociar con el City, el club tuvo contactos con Rodri y le hizo una oferta importante".

Según el técnico, las dudas de Rodri terminaron afectando también a su propia percepción sobre la operación. "Rodri ha tenido dudas, ha dudado... y las dudas de Rodri me han creado dudas a mí", ha señalado.

Pese al desenlace, Mourinho ha querido dejar claro que no guarda una mala opinión del centrocampista. "Es un jugador extraordinario y fue muy correcto con nosotros, nada negativo que decir", ha afirmado.

El portugués también ha rechazado que la llegada de Rodri al Barça suponga una carencia para su plantilla. "No, no me falta Rodrigo. Tenemos soluciones, tenemos calidad", ha asegurado.

Mourinho confía además en poder mejorar a los futbolistas que ya tiene a sus órdenes: "A mí me gusta pensar que tengo la capacidad de mejorar a jugadores. Que un jugador que hoy es este, mañana pueda ser un jugador diferente".

Finalmente, Mourinho ha reaccionado con ironía al fichaje por el Barça: "Rodri fue muy correcto con nosotros, le deseo el bien. No demasiado bien, obviamente. Pero le deseo el bien".

Y ante la lectura de que el Barcelona habría conseguido una victoria sobre el Madrid con la operación, ha sido tajante: "Las victorias son en el campo, son los títulos. Ahí están las victorias".