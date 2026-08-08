Muere Jorge Messi, en directo | El padre y representante de Leo Messi ha fallecido en Rosario a los 68 años tras una larga enfermedad
Jorge Messi, padre y representante durante buena parte de la carrera de Leo Messi, ha fallecido a los 68 años, según ha trascendido este sábado.
Más información: Muere Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, a los 68 años
El mundo del fútbol vuelve su mirada hacia Lionel Messi tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años. El empresario argentino falleció este sábado en un hospital de Rosario, donde llevaba tiempo recibiendo atención médica por una enfermedad de larga duración.
Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y la carrera de su hijo. Le acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol en Rosario y desempeñó un papel clave en su llegada a Barcelona.
Posteriormente se convirtió durante años en su representante y en una de las personas de máxima confianza del futbolista.
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Conmoción mundial por la pérdida
El fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años sigue generando una inmensa ola de reacciones en todo el planeta. Tras un par de horas desde que saltara la trágica noticia en Rosario, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo para Lionel Messi y su entorno más cercano.
La larga enfermedad que padecía el padre de Messi lo mantuvo alejado de los focos en el último tiempo. Su figura fue el pilar fundamental en la histórica carrera del astro argentino, dejando un vacío inmenso.
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El entorno de Leo pidió entonces "responsabilidad y prudencia"
Tras aquel falso rumor, la familia aseguró que Jorge Messi estaba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta". Además, reclamó "responsabilidad, prudencia y humanidad" ante las informaciones sobre su salud.
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En junio ya circuló un falso rumor sobre su muerte
El estado de salud de Jorge Messi ya había provocado una situación similar meses antes. En junio se difundió en Argentina un falso anuncio sobre su fallecimiento y el entorno de Leo tuvo que salir a desmentirlo.
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El dolor de Leo Messi y sus tres hermanos tras la muerte de su padre a los 68 años: la dura historia que marcó a la familia
Durísimo varapalo el que atraviesa hoy Lionel Messi (39 años). Su padre, Jorge Horacio Messi, ha fallecido en la noche de este viernes 8 de agosto a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina, donde permanecía ingresado bajo supervisión médica.
El padre del jugador de fútbol argentino llevaba tiempo atravesando un delicado estado de salud, una situación que la familia había hecho pública semanas atrás para poner fin a las especulaciones. Entonces, sus allegados explicaron que se encontraba “bajo seguimiento médico” y que su evolución se mantenía dentro de la complejidad del cuadro que padecía.
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Contratos, renovaciones y negocios: el papel de Jorge con Leo
Jorge Messi estuvo implicado durante años en la gestión profesional y comercial de su hijo. Entre sus funciones estuvieron las negociaciones relacionadas con contratos y diferentes asuntos vinculados a la actividad económica del futbolista.
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Jorge y Celia formaron una familia de cuatro hijos
Jorge Messi estuvo casado con Celia María Cuccittini, con quien tuvo cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Leo fue el tercero de los cuatro hermanos.
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El traslado a Barcelona cambió la vida de los Messi
Cuando Leo era todavía un niño, Jorge acompañó a la familia en su traslado a España. El objetivo era que el joven futbolista pudiera continuar su formación y recibir el tratamiento médico que necesitaba.
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Jorge Messi nació en Rosario en 1958
El padre de Lionel Messi nació en Rosario en 1958, la ciudad argentina en la que también nació y creció el futbolista. Allí formó su familia y acompañó los primeros pasos de Leo en el fútbol.
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De trabajador en una fábrica a representante de uno de los mejores futbolistas de la historia
Antes de convertirse en una figura habitual en el mundo del fútbol, Jorge Horacio Messi llevaba una vida alejada de los focos. Trabajó como empleado en una fábrica de acero de Rosario, donde compaginaba su actividad laboral con su vida familiar.
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Rosario, el lugar donde comenzó todo
Jorge Messi fallece en Rosario, la ciudad argentina donde nació y creció su hijo. Allí comenzó también la historia futbolística de Lionel Messi, que desde muy pequeño destacó en las categorías inferiores antes de dar el salto a España.
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En junio ya se había difundido un falso anuncio de su muerte
La preocupación por su estado de salud llegó a provocar en junio la difusión de un rumor falso sobre su fallecimiento. El entorno de Messi tuvo entonces que salir al paso de las informaciones para aclarar que Jorge Messi seguía con vida y recibía atención médica.
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La enfermedad de Jorge Messi nunca fue revelada
La familia de Lionel Messi no llegó a hacer público el diagnóstico concreto de Jorge Messi. Durante los últimos meses, su entorno se limitó a informar de que permanecía bajo seguimiento médico y reclamó prudencia y respeto ante las informaciones sobre su estado de salud.
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Junto a Messi en sus grandes éxitos
Jorge Messi estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la carrera de su hijo, desde sus primeros años en el fútbol base hasta la conquista del Mundial de Qatar en 2022, el gran título que completó el palmarés de Lionel Messi con Argentina.
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Una figura clave en la carrera de Leo Messi
Jorge Messi fue una pieza fundamental en la trayectoria deportiva de su hijo. Le acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol en Rosario y tuvo un papel decisivo cuando la familia se trasladó a España para que Leo pudiera continuar con su formación futbolística y recibir tratamiento médico.
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La familia todavía no ha emitido un comunicado
Por el momento, el entorno de Lionel Messi no ha difundido ningún comunicado público sobre el fallecimiento de Jorge Messi. La familia había mantenido durante los últimos meses una gran discreción sobre su estado de salud.
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Muere Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, a los 68 años
Jorge Horacio Messi, padre y representante de Leo Messi durante buena parte de su carrera, ha fallecido a los 68 años en un sanatorio de Rosario (Argentina), donde permanecía ingresado tras una larga enfermedad. La noticia ha sido adelantada por medios como Infobae.