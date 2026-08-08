Muere Jorge Messi, en directo | El padre y representante de Leo Messi ha fallecido en Rosario a los 68 años tras una larga enfermedad

El mundo del fútbol vuelve su mirada hacia Lionel Messi tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años. El empresario argentino falleció este sábado en un hospital de Rosario, donde llevaba tiempo recibiendo atención médica por una enfermedad de larga duración.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y la carrera de su hijo. Le acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol en Rosario y desempeñó un papel clave en su llegada a Barcelona.

Posteriormente se convirtió durante años en su representante y en una de las personas de máxima confianza del futbolista.