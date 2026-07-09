El Grupo ACS está presente en los cuartos del Mundial con dos de sus estadios

De los cinco estadios que ha construido el Grupo ACS para el Mundial a través de Turner, dos acogerán el España-Bélgica y Argentina-Suiza de cuartos, demostrando el liderazgo de ACS en materia deportiva.

El Mundial de fútbol entra en su fase más decisiva con los cuartos de final, un momento donde la atención global se centra en las estrellas del balón. Sin embargo, existe otra competición paralela en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Dos de los cuatro estadios de esta ronda eliminatoria llevan la firma del Grupo ACS, que a través de su filial Turner, ha consolidado a la compañía como un pilar invisible pero fundamental del torneo.

Desde recintos futuristas hasta remodelaciones históricas, la infraestructura deportiva juega un papel crucial en el éxito de un evento de escala global. El Grupo ACS no solo está presente en el torneo, sino que ha construido o transformado cinco de las sedes oficiales del Mundial, demostrando su liderazgo en el sector de las grandes obras civiles.

SoFi Stadium: vanguardia tecnológica en Los Ángeles

Exterior del SoFi Stadium ACS

El SoFi Stadium de Los Ángeles es la joya de la corona de la ingeniería moderna y el escenario del esperado encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica.

Este recinto destaca por ser un híbrido arquitectónico entre un estadio cubierto y abierto al exterior. Con una capacidad que supera los 70.000 espectadores, ha sido diseñado como el núcleo central de un gran complejo de ocio y espectáculo.

Entre los rasgos que lo hacen reconocible, destacan dos, que hablan por sí solos de la magnitud del proyecto, y que se circunscriben a la innovación visual y a la cubierta de gran escala:

Infinity Screen : El interior del estadio alberga una pantalla ovalada continua suspendida sobre el terreno de juego que recorre todo el campo, optimizando la experiencia del aficionado.

: El interior del estadio alberga una pantalla ovalada continua suspendida sobre el terreno de juego que recorre todo el campo, optimizando la experiencia del aficionado. Arquitectura abierta: Su cubierta translúcida a gran escala envuelve la estructura protegiendo a los asistentes sin aislar el recinto de las condiciones climáticas del entorno de California.

Arrowhead Stadium: la transformación de un clásico

Arrowhead Stadium, en Kansas City. ACS

A miles de kilómetros, en Kansas City, el Arrowhead Stadium acoge el choque entre Argentina y Suiza. A diferencia de la juventud del SoFi, este recinto representa el éxito de la modernización de infraestructuras clásicas.

La intervención ejecutada por el Grupo ACS fue un reto de planificación, ya que se realizó por fases para no detener la actividad deportiva del estadio durante las temporadas de competición.

Las obras en el recinto incluyeron la actualización de las instalaciones, los espacios de los equipos y buena parte de las zonas destinadas al público. Los pasillos y áreas de circulación se ampliaron, se modernizaron las zonas premium y se actualizó la oferta de servicios.

También se actuó en accesos, espacios comerciales y áreas técnicas. El resultado es un estadio que mantiene su carácter, pero que responde a las exigencias actuales de un evento de escala global.

Radiografías de infraestructuras de élite

Pero la influencia de la constructora en el torneo va mucho más allá de los reflectores de los cuartos de final. Su presencia es un despliegue de músculo técnico que abarca desde la sostenibilidad vanguardista hasta la solidez estructural capaz de resistir desafíos climáticos y acústicos.

En total, cinco estadios del campeonato cuentan con el sello de ejecución de sus diferentes filiales, consolidando una red de infraestructuras críticas que garantizan la viabilidad operativa del torneo desde el primer día de la fase de grupos.

Además del SoFi Stadium y el Arrowhead, ACS participó activamente en la puesta en marcha de otros tres colosos:

Levi’s Stadium (Santa Clara): El Referente Global en Sostenibilidad Deportiva

Levi's Stadium. ACS

Innovación principal: Fue el primer estadio en territorio estadounidense en recibir la certificación LEED Gold de nueva construcción, marcando la pauta de la eficiencia ecológica en el deporte moderno.

Componentes clave: Cuenta con un tejado verde de 2.500 metros cuadrados dotado de paneles solares que generan energía limpia para el recinto, sumado a un sistema avanzado de reciclaje de agua que cubre el 85% del consumo del estadio (riego de césped y sanitarios).

Ingeniería estructural: Su edificación se basó en un alto porcentaje de materiales reciclados de origen local y en un diseño de iluminación inteligente de bajo consumo que reduce la huella de carbono a mínimos históricos.

Lincoln Financial Field (Filadelfia): Solidez Estructural y Energía Neta Cero

Lincoln Financial Field ACS

Innovación principal: Una infraestructura robusta diseñada para absorber grandes flujos de masa crítica con la máxima eficiencia, operando bajo el concepto de "energía neta cero".

Componentes clave: Integra micro-turbinas eólicas y miles de paneles solares perimetrales que abastecen el consumo eléctrico de los días de partido, eliminando la dependencia absoluta de la red eléctrica municipal.

Ingeniería estructural: Las zonas de acceso exterior y la estructura de graderíos están pensadas para una gestión de flujos de público ultrarrápida, convirtiéndolo en uno de los recintos más seguros del mundo ante evacuaciones de emergencia.

Lumen Field (Seattle): Complejidad Acústica e Integración Urbana

Lumen Field, en Seattle. ACS

Innovación principal: Ingeniería acústica diseñada específicamente para amplificar el ruido de la afición hacia el terreno de juego, manteniendo al mismo tiempo un control estructural estricto de las vibraciones mecánicas.

Componentes clave: Su distintivo diseño en forma de "V" cuenta con dos grandes cubiertas parciales en los laterales que protegen del clima lluvioso de Seattle a la gran mayoría de los asientos.

Ingeniería estructural: Al estar edificado sobre suelos complejos cercanos a la bahía, requirió una cimentación profunda mediante pilotes de acero de alta resistencia y un sistema avanzado de juntas de expansión para asimilar las tensiones del terreno.

Son recintos que han dado plena respuesta a la máxima exigencia que demanda un Mundial de fútbol y que, además, dejan para la historia un hecho relevante: lo excepcional de que una misma empresa esté detrás de cinco sedes diferentes.

Mientras las selecciones buscan su pase a las semifinales sobre el césped, los focos del Mundial también iluminan la excelencia técnica de los recintos que lo sostienen. Las infraestructuras del Grupo ACS demuestran que el éxito de un torneo moderno depende tanto de la estrategia deportiva como de la ingeniería que hace posible el espectáculo.