Etapa 5 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La quinta etapa del Tour de Francia ofrece una jornada llana propicia para los velocistas tras los exigentes días previos. El pelotón rodará agrupado en busca de una previsible resolución al esprint en la línea de meta.

Esta jornada de ciclismo une las localidades de Lannemezan y Pau a través de un recorrido de 158,3 kilómetros. El perfil es mayoritariamente favorable para una llegada masiva, aunque los corredores deberán superar la Côte de Baleix, una subida corta de tercera categoría a menos de treinta kilómetros del final que animará los intentos de escapada.

La caravana publicitaria y los deportistas iniciarán la marcha con la salida neutralizada a las 14:05 horas. El horario previsto para la entrada de los primeros ciclistas en la meta de Pau se estima en torno a las 17:37 horas, dependiendo del promedio de velocidad.

Para seguir la retransmisión en directo por televisión, la señal se emite en abierto en España a través de Teledeporte, La 2 y la plataforma digital RTVE Play. Asimismo, la carrera se puede sintonizar en las opciones de pago mediante Eurosport y Max.