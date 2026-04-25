El encuentro, de hecho, ha adelantado un día su fecha para que ambos puedan preparar mejor ese cruce continental de cuartos, que en el caso del Valencia Basket será ante el Panathinaikos y en el del Real Madrid frente al Hapoel Tel Aviv.

Además, el choque reedita otra semifinal, en este caso de la Copa del Rey, que ambos protagonizaron en el mismo escenario del encuentro del sábado, el Roig Arena. Tras un vibrante partido, el Real Madrid se llevó el triunfo por un ajustado 106-108 al remontar en los últimos segundos del choque con un brillante Mario Hezonja y un par de errores del Valencia.

La resaca del partido tuvo cierta polémica porque unos días después del mismo, el técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, cuestionó algunas de las decisiones arbitrales del encuentro.

En total ambos equipos han disputado cinco choques con tres victorias madrileñas, como local en la ACB y en la Euroliga y en el torneo del KO, y dos valencianas, en la final de la Supercopa y en el torneo continental en su casa.