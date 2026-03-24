Este compromiso de la jornada 33 de la Euroliga se disputa hoy, martes 24 de marzo, a las 21:00 horas. Debido a la situación geopolítica actual y tras ser declarado partido de "alto riesgo" por la Comisión Antiviolencia, el choque se jugará a puerta cerrada (sin público) en el Movistar Arena (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid). Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar Deportes (dial 63).

En el ámbito deportivo, el equipo dirigido por Joan Peñarroya llega tras un exigente Clásico en la competición doméstica y con la mirada puesta en asegurar el factor cancha para los playoffs.

El Real Madrid confiará en el dominio interior de Edy Tavares y el talento de Mario Hezonja, quien ya fue clave en el partido de ida. Por su parte, el Hapoel Tel Aviv cuenta con Elijah Bryant como su principal amenaza ofensiva y un gran acierto en tiros de dos puntos, siendo uno de los equipos más eficientes de la competición.