Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Partido de vuelta de octavos de la Champions League, en vivo online
Sigue el partido de vuelta de octavos de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid y consulta el resultado, todos los goles y la última hora del encuentro, en directo.
👉🏻 Álvaro Arbeloa, antes de jugar contra el City: "¿Vacas sagradas? Los que juegan se han ganado los minutos en el campo"
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⚽ Manchester City contra Real Madrid, alineaciones
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Bernardo; O'Reilly, Semenyo, Cherki; Haaland.
Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Brahim y Vinicius.
👀 ¿Dónde ver hoy en directo y online el Manchester City - Real Madrid?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Los jugadores saltan al campo
Ya suena el himno de la Champions y saltan al campo los 22 jugadores con un ambiente espectacular, digno de una noche europea.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Se llena el Etihad
Ya están empezando a llegar los aficionados del Manchester City, se esperan 46.500 aficionados que estarán apoyando a su equipo para conseguir la remontada.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Pitarch hace historia
El canterano del Real Madrid, Tiago Pitarch, hace historia y se convierte en el jugador más jóven en disputar dos partidos de eliminatorias de la Champions como titular en el equipo blanco, superando el récord que tenía Vinicius.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Los ingleses necesitados
El Manchester City está necesitado de buenos resultados después de empatar su partido en la Premier League y colocarse a nueve puntos del Arsenal que está primero.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Saltan a calentar
Ya están los futbolistas de ambos equipos en el césped del Etihad stadium. Quedan menos de 30 minutos para que comience el partido.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Arbeloa antes del partido
Álvaro Arbeloa ha concedido una entrevista antes del partido donde ha destacado la situación de su estrella: "Creo que Mbappé va a jugar hoy", y la clave para conseguir pasar: "vamos a intentar tener la misma personalidad que en casa"
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | 1.200 aficionados madridistas
El Real Madrid va a contar con 1.200 madridistas que han viajado hasta Inglaterra para apoyar y ver al equipo madrileño en lo que puede ser el pase a los cuartos de final de la Champions.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Continuar con la racha
El Real Madrid lleva tres victorias consecutivas sumando los encuentros de La Liga y del partido de ida de la Champions. Los de Arbeloa intentarán seguir con esta racha de resultados.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Un mes sin marcar
Erling Haaland es la principal amenaza del Manchester City, aunque el delantero noruego lleva un mes sin marcar, Guardiola sigue confiando en él y es titular para este encuentro.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Los elegidos de Guardiola
Guardiola ha hecho cuatro cambios con respecto a los elegidos en el partido de ida. Se quedan en el banquillo Guehi, O'Reilly, Savinho y Semenyo. Este es el once: Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait Nouri; Rodri, Bernardo; Reijnders, Cherki, Doku y Haaland.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Florentino arropa a los suyos
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha esperado a los jugadores antes de que se subiesen al autobús para animarles antes del encuentro tan importante para el club.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Los ingleses creen en la remontada
El Manchester City ha publicado un vñideo en sus redes sociales con la frase 'We believe'. Un mensaje para motivar a su afición y que crean en la remontada.
We believe 😤 pic.twitter.com/IAlNdmOCgu— Manchester City (@ManCity) March 17, 2026
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Valverde y Vinicius históricos
Valverde y Vinicius igualan en 364 partidos jugados a un excompañero suyo que fue capitán del Real Madrid, Nacho Fernández. Ambos jugadores entran aún más en la historia del club español.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Balance positivo para el equipo español
El Real Madrid y el Manchester City se han enfrentado en seis eliminatorias, donde el conjunto blanco ha conseguido pasar en cuatro de ellas siendo la más reciente los playoffs del año pasado.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Once del conjunto blanco
Fran García es titular en un once con muchas bajas por culpa de las lesiones y Mbappé se queda en el banquillo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2026
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/t2LgNBR4ug
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | El árbitro del encuentro
El colegiado francés, Clément Turpin ha sido el elegido por la UEFA para llevar el encuentro. Ya ha dirigido el enfrentamiento entre ambos equipos en dos ocasiones, siendo el balance de una victoria para cada uno.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Un ambiente a la altura
Los aficionados del City van a intentar crear un ambiente único en su estadio para apoyar a su equipo en lo que puede llegar a ser una de las grandes noches europeas para el equipo dirigido por Guardiola.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Tres goles de ventaja
El Real Madrid consiguió imponerse por tres goles a cero en el partido de ida e intentará conservar el resultado tan valioso que consiguió en el Bernabéu mientras que el City hará todo lo posible por conseguir la remontada.
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Manchester City - Real Madrid, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Bienvenidos!!!
¡Hola a todos! Sean bienvenidos a la retrasmisión de este nuevo partido de Champions que cita al Manchester City y al Real Madrid a las 21:00 en el Eihad Stadium