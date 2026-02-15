Este duelo, correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa, se disputa hoy, domingo 15 de febrero de 2026, a las 17:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Palau Blaugrana de Barcelona y será arbitrado por el trío principal de la competición.

Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de la plataforma DAZN, disponible también en los diales específicos de Movistar Plus+ (88) y Orange TV (127).

En el plano deportivo, el Barça llega tras una dura derrota en Euroliga ante el París Basketball, por lo que necesita recuperar sensaciones antes de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana se apoya en el gran estado de forma de Kevin Punter y Willy Hernangómez.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Ocampo cuenta con la baja por lesión de larga duración de Santi Vescovi, pero mantiene la amenaza exterior de Retin Obasohan. En el precedente de la primera vuelta, el Barça se impuso con claridad en el Nou Congost por 62-89.