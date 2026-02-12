El sorteo de la Nations League 2026/27 se celebra hoy en Bruselas a las 18:00, y servirá para definir los grupos de la quinta edición de esta competición de selecciones europeas. En la Liga A, donde está España, se formarán cuatro grupos de cuatro equipos, con cada selección jugando seis partidos, tres en casa y tres fuera, entre septiembre y noviembre de 2026.
¿Cuáles son los posibles rivales de España?
España se encuentra en la Liga A y sabe que no se enfrentará ni a Portugal, Francia ni Alemania, que también están en el bombo 1.
No obstante, esto deja como posibles rivales a Italia, Croacia, Países Bajos y Dinamarca, que están en el bombo 2. También a Serbia, Inglaterra, Bélgica y Noruega, que están en el bombo 3, o a Gales, República Checa, Grecia y Turquía, que están en el bombo 4.
Liga A
🔴Bombo 1: España, Portugal, Francia, Alemania
🔴Bombo 2: Italia, Croacia, Países Bajos, Dinamarca
🔴Bombo 3: Serbia, Inglaterra, Bélgica, Noruega
🔴Bombo 4: Gales, República Checa, Grecia, Turquía
-
UEFA Nations League, en directo | ¿Qué papel tienen los representantes de España en el sorteo?
Al sorteo suele acudir una delegación de la RFEF que incluye directivos, miembros del cuerpo técnico y, a menudo, el seleccionador nacional. Su función es institucional y mediática: representan a España en el acto, atienden a los medios presentes y ofrecen una primera valoración del grupo que le ha tocado a la selección. Muchas veces el seleccionador aprovecha para enviar mensajes sobre objetivos, nivel de la competición y respeto a los rivales. Además, mantienen reuniones informales con otros federativos y con la propia UEFA, donde se abordan cuestiones de calendario, amistosos futuros y logística.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¡Ya quedan tan solo 5 minutos!
El sorteo empezará a las 18:00 horas, podrás verlo a través de la página de la organización, UEFA.tv, o enterarte de todas las novedades en el directo de EL ESPAÑOL.
-
Sorteo de la UEFA Nations League, en directo | ¿Dónde y a qué hora se celebra el sorteo de la Nations League 2026/27?
El sorteo de la fase de ligas de la Nations League 2026/27 se celebra en Bruselas, en un escenario pensado para proyectar una imagen moderna e internacional de la competición. La ceremonia está prevista para las 18:00 horas (hora central europea), un horario pensado para maximizar audiencias televisivas en el continente. En el acto se combinan intervenciones institucionales, vídeos promocionales y la propia extracción de las bolas con los nombres de las selecciones. Al final, se anuncian los calendarios provisionales, pendientes de ajustes de televisión y seguridad.
-
Sorteo de la UEFA Nations League, en directo | ¿Qué condicionantes aplica la UEFA en el sorteo?
La UEFA establece varias restricciones antes de cada sorteo, reflejadas en lo que denomina “parejas de exclusión”. Algunas son de carácter político, para evitar emparejar a países con conflictos abiertos o relaciones diplomáticas muy tensas. Otras tienen que ver con el clima y la logística, para que ciertas selecciones no acumulen demasiados partidos en climas extremos o con desplazamientos excesivamente largos en ventanas muy comprimidas. El sistema informático que gestiona el sorteo bloquea automáticamente las combinaciones no permitidas y recalcula el grupo al extraer cada bola.
-
Sorteo UEFA Nations League | ¿Qué países están en las demás ligas?
Estas son las demás ligas de la Nations League:
Liga B
- Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel
- Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania
- Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía
- Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo
Liga C
- Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán
- Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia
- Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia
- Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino
Liga D
- Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo
- Bombo 2: Liechtenstein, Andorra
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿Qué equipos integran el Bombo 3?
El Bombo 3 lo forman Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega, cuatro equipos que combinan talento individual con distintos momentos de transición generacional. Inglaterra, por ejemplo, mantiene una generación de jugadores de élite mundial que la hace un rival temible, aunque su ránking en esta ventana la sitúe en este bombo. Bélgica atraviesa un relevo de la llamada “generación dorada”, pero sigue teniendo jugadores de gran nivel en clubes importantes. Serbia y Noruega se apoyan en figuras ofensivas muy potentes, lo que las convierte en selecciones que pueden dar sustos a cualquiera en partidos directos.
-
Sorteo de la UEFA Nations League, en directo | ¿Qué selecciones están en el Bombo 2 y por qué son rivales muy exigentes?
El Bombo 2 lo forman Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia, equipos que, aunque no están en el primer escalón del ránking en este ciclo, tienen un nivel muy cercano al de los cabezas de serie. Todos ellos han estado en fases finales de Eurocopa o Mundial recientemente, y varios han disputado finales o semifinales en grandes torneos. Para España, compartir grupo con Italia o Países Bajos significaría repetir clásicos europeos de máxima exigencia, mientras que Dinamarca y Croacia se consideran rivales de enorme competitividad pese a tener menos nombre mediático. En la práctica, cualquier cruce con estas selecciones hace muy difícil ganar el grupo sin un rendimiento casi perfecto.
-
Sorteo UEFA Nations League | ¿Qué equipos forman el Bombo 1 de la Liga A para la Nations League 2026/27?
El Bombo 1 está integrado por cuatro selecciones de primer nivel: Portugal, España, Francia y Alemania, todas campeonas o aspirantes habituales en Eurocopas y Mundiales. Su presencia en el bombo de cabezas de serie responde a su rendimiento en los últimos años, tanto en la Nations League como en grandes torneos. Al estar en el mismo bombo, estas selecciones no pueden enfrentarse entre sí en la fase de grupos, lo que reduce la probabilidad de grupos con dos súper potencias. Sin embargo, sí podrían cruzarse más adelante en cuartos de final o en la Final Four, dependiendo de sus posiciones finales
-
Sorteo UEFA Nations League | ¿Cómo se reparten las 16 selecciones de la Liga A en los bombos del sorteo 2026/27?
Las 16 selecciones se ordenan primero según el ránking UEFA de selecciones y el desempeño en la Nations League anterior, generando una lista del 1 al 16. Las cuatro primeras forman el Bombo 1, las clasificadas del puesto 5 al 8 forman el Bombo 2, del 9 al 12 integran el Bombo 3 y del 13 al 16 componen el Bombo 4. Este sistema intenta que, en teoría, todos los grupos tengan una potencia similar: una gran favorita, un rival muy fuerte, otro de nivel medio‑alto y otro algo más asequible. Para España, estar entre las cuatro primeras le evita coincidir en su grupo con Portugal, Francia o Alemania, que comparten su mismo bombo.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿Cómo se estructura el sorteo de la fase de grupos de la Nations League 2026/27 en la Liga A?
En la Liga A se sortean cuatro grupos de cuatro equipos (Grupos 1 al 4), y cada grupo debe contener exactamente una selección de cada bombo, desde el 1 hasta el 4. De esta manera, se intenta que no haya un grupo con tres gigantes procedentes del mismo bombo, ni tampoco un grupo extremadamente desequilibrado. El sorteo se realiza extrayendo primero las selecciones del Bombo 1, que se colocan como cabezas de serie, y luego se añaden progresivamente equipos de los bombos 2, 3 y 4. El proceso está informatizado y controlado por la UEFA para respetar todas las restricciones que afectan a determinados emparejamientos.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿Cómo se decide qué selecciones están en la Liga A?
Las plazas en la Liga A se asignan principalmente en función de los resultados de la edición anterior de la Nations League, que determinan ascensos y descensos. A partir de esa configuración, la UEFA ordena a las selecciones por un ránking específico del torneo, que se combina con el ránking general de selecciones para ordenar los bombos del sorteo. Eso significa que mantenerse en la élite no depende solo del nombre o la tradición, sino de los resultados efectivos en la competición reciente. Para una selección como España, lograr buenos resultados en cada edición es clave para seguir en la Liga A y conservar su presencia en el Bombo 1.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿Qué nuevas eliminatorias se juegan tras la fase de grupos?
La fase de grupos desemboca ahora en varias rondas de eliminatorias intermedias, que se añaden a las tradicionales fases finales. Por un lado, están los cuartos de final de la Liga A, en los que se cruzan los dos primeros de cada grupo a doble partido (primero contra segundo de otro grupo), para definir a las cuatro selecciones que accederán a la Final Four. Por otro, se disputan play‑offs de ascenso y descenso en marzo, entre los terceros de la Liga A y los segundos de la Liga B, así como entre los terceros de la B y los segundos de la C. Estas eliminatorias de ida y vuelta dan una capa extra de emoción al calendario y convierten a la Nations League en un torneo con varias fases muy diferenciadas.
-
Sorteo UEFA Nations League | ¿Cómo funciona el sistema de ascensos y descensos entre las ligas?
Al finalizar la fase de grupos, los campeones de grupo de las Ligas B, C y D ascienden automáticamente a la liga superior, lo que premia de forma clara el rendimiento en cada grupo. Los colistas de los grupos de las Ligas A, B y C descienden directamente o quedan abocados a eliminatorias de permanencia, dependiendo de la liga. En el formato actual se han introducido play‑offs entre algunos terceros de una liga y segundos de la inmediatamente inferior, que se disputan a ida y vuelta en marzo, dando una segunda oportunidad de ascender o de salvar la categoría. Este sistema hace que el último partido del grupo casi siempre tenga algo en juego, ya sea el título, el billete a cuartos, el ascenso o evitar el descenso.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿Cuántas ligas componen actualmente la Nations League y cómo se reparten los equipos?
El torneo está dividido en cuatro ligas: A, B, C y D, ordenadas de mayor a menor nivel competitivo según el ránking y el rendimiento previo de las selecciones. En la edición 2026/27, las Ligas A, B y C cuentan cada una con 16 equipos, mientras que la Liga D agrupa a seis selecciones, lo que suma un total de 54 federaciones europeas participantes. Este reparto permite que las selecciones se midan con rivales de un perfil parecido, evitando marcadas diferencias de nivel en la mayoría de partidos. La estructura también facilita la movilidad entre ligas en cada ciclo, manteniendo la competición dinámica.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿Qué es la UEFA Nations League y para qué se creó?
La UEFA Nations League es una competición oficial de selecciones europeas que se disputa en ciclos de dos años y que organiza la UEFA, con un formato de ligas y ascensos y descensos. Nació con la idea de sustituir la mayoría de los amistosos por partidos con puntos en juego, buscando mayor competitividad, audiencias más altas y mejores ingresos por derechos de televisión. Además, sirve para que las selecciones se midan con rivales de un nivel similar de forma periódica, lo que facilita la planificación deportiva de los seleccionadores. Con el tiempo también se ha convertido en una vía indirecta para influir en la clasificación a grandes torneos, al otorgar plazas o ayudas en repescas.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿Dónde puedo ver el sorteo?
El sorteo se estará transmitiendo en vivo en el canal oficial de la institución organizadora, UEFA.tv. Sin embargo, puedes seguir todas las actualizaciones a través del directo de EL ESPAÑOL.
-
Sorteo UEFA Nations League, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
La ceremonia tendrá lugar a las 18:00 horas y coincide con el 50º Congreso Ordinario de la UEFA. En EL ESPAÑOL te contaremos el minuto a minuto de quiénes serán los rivales de España en esta competición.
-
Sorteo de la UEFA Nations League | ¡Comenzamos la cobertura del sorteo de la UEFA Nations League!
Hoy a las 18:00 horas tendrá lugar el sorteo de la UEFA Nations League 2026-2027, donde se elegirán los futuros rivales de la selección española en esta competición que, en la edición anterior, dejó a España a las puertas de la victoria cuando perdió en una tanda de penaltis ante Portugal.
Entérate de todo sobre el sorteo a través de EL ESPAÑOL, donde estaremos siguiendo el minuto a minuto.