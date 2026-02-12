El sorteo de la Nations League 2026/27 se celebra hoy en Bruselas a las 18:00, y servirá para definir los grupos de la quinta edición de esta competición de selecciones europeas. En la Liga A, donde está España, se formarán cuatro grupos de cuatro equipos, con cada selección jugando seis partidos, tres en casa y tres fuera, entre septiembre y noviembre de 2026.

¿Cuáles son los posibles rivales de España?

España se encuentra en la Liga A y sabe que no se enfrentará ni a Portugal, Francia ni Alemania, que también están en el bombo 1.

No obstante, esto deja como posibles rivales a Italia, Croacia, Países Bajos y Dinamarca, que están en el bombo 2. También a Serbia, Inglaterra, Bélgica y Noruega, que están en el bombo 3, o a Gales, República Checa, Grecia y Turquía, que están en el bombo 4.

Liga A

🔴Bombo 1: España, Portugal, Francia, Alemania

🔴Bombo 2: Italia, Croacia, Países Bajos, Dinamarca

🔴Bombo 3: Serbia, Inglaterra, Bélgica, Noruega

🔴Bombo 4: Gales, República Checa, Grecia, Turquía