Marc Márquez, piloto, sobre ser padre en el futuro: "Si a mis hijos no les faltara nada, no tendrían la misma hambre"

Marc Márquez ya está preparando la nueva temporada de MotoGP, donde va a intentar revalidar el título y superar a Valentino Rossi en número de títulos mundiales. Si lo logra, sumaría un total de 8 títulos en la categoría reina (que serían 10 incluyendo todas las categorías).

Al final de la pasada campaña sufrió una grave lesión en el GP de Indonesia que le impidió competir en las últimas carreras del campeonato, aunque afortunadamente para el de Cervera ya había conquistado el título de 2025 porque contaba con una gran ventaja.

En este contexto, el piloto catalán se ha pronunciado en una entrevista sobre la posibilidad de ser padre en el futuro y si le gustaría que sus hijos se dedicaran también a competir en el mundo de las dos ruedas. Márquez lo tiene claro: "No, no me gustaría y sólo pienso en que ¡pobre niño!", dijo con firmeza en una entrevista con Ana Pastor en El Objetivo.

La presión del apellido

El piloto catalán señala que sus hijos probablemente "tendrían alguna facilidad económica y que no les faltaría de nada, pero si no les falta de nada no tendrían la misma hambre".

Una ambición que es clave en un mundo tan competitivo donde sólo los mejores del mundo consiguen llegar a la categoría reina y en la que hay que dedicar prácticamente toda la vida a esforzarse por llegar y, más adelante, por mantenerse en la cima.

Por lo tanto, el motivo central no es que quiera evitar que sus descendientes participen en un deporte de riesgo, donde se sufren caídas y lesiones muy graves. Accidentes que ha sufrido él mismo en sus propias carnes durante toda su carrera, en especial tras su caída en el circuito de Jerez en 2020, que desencadenó en un infierno de varios años para esta leyenda del motociclismo.

Eso sí, el piloto de Ducati admite que es "muy protector" y que eso le haría ser "un padre un poco insoportable", sobre todo en un deporte donde tienen que ir a más de 300 kilómetros por hora y en el que no existe la palabra "prudencia".

Marc Márquez

Otro de los motivos es la influencia negativa que podría tener el legado de su apellido. Al ser uno de los mejores pilotos de la historia, podría derivar en una presión añadida en sus hijos, como ha ocurrido con otros deportistas que han visto cómo la sombra de su padre les ha eclipsado durante toda su trayectoria. El típico "ha llegado porque es hijo de", confiesa.

El vigente campeón ha cerrado el tema dejando claro que preferiría que optaran por dedicarse a otros deportes más desvinculados de su figura. "Yo les doy un balón de fútbol, una raqueta, lo que sea", sentencia el catalán.

El Mundial de MotoGP arranca el fin de semana del 25 de febrero con el Gran Premio de Tailandia, dando el pistoletazo de salida a una temporada en la que todos sus rivales, incluido su hermano Álex Márquez, van a intentar doblegar al campeón de 2025.