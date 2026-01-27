El duelo correspondiente a la jornada 25 de la Euroliga tendrá lugar este martes 27 de enero a las 21:00 horas. El escenario será el Adidas Arena de París, un pabellón que espera una de las mejores entradas de la temporada para recibir al vigente subcampeón continental.

En España, los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de Movistar Plus+ (específicamente en el canal Movistar Deportes, dial 63).

En lo deportivo, el conjunto madridista llega con la moral alta tras sus recientes triunfos, destacando el liderazgo de Facundo Campazzo en la dirección. Por su parte, el equipo parisino intentará imponer un ritmo de juego alto y muchas posesiones para sorprender a la defensa española.