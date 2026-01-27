Alcaraz - De Miñaur, en directo Open de Australia: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido

Carlos Alcaraz busca sus primeras semifinales en Melbourne frente al ídolo local Alex de Miñaur. El murciano llega sin ceder un set y con un balance de 5-0 a su favor en el historial directo, mientras que el australiano confía en su gran defensa para dar la sorpresa.

El enfrentamiento tendrá lugar este martes 27 de enero en la icónica Rod Laver Arena, el escenario principal del Melbourne Park. Se ha programado como el cierre de la jornada, justo después de que concluya el duelo femenino entre Coco Gauff y Elina Svitolina.

En España, la retransmisión en directo correrá a cargo de Eurosport (disponible en plataformas como DAZN y Movistar Plus) y también a través de la aplicación Max.

En lo deportivo, Alcaraz llega como número uno mundial tras exhibir un servicio muy mejorado durante el torneo, especialmente en su victoria previa ante Tommy Paul. Por su parte, De Miñaur, actual número seis del ranking, carga con la presión de romper su maleficio en cuartos de final de Grand Slam, donde acumula un registro histórico de 0-6.