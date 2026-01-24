El partido, correspondiente a la jornada 21 de La Liga, se disputará este sábado 24 de enero a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar La Liga y Orange TV.

En lo deportivo, el Real Madrid llega tras una exhibición en Europa, pero condicionado por las bajas en defensa de Militao y Alaba, además de la ausencia de Tchouaméni por sanción. Se espera que jóvenes como Raúl Asencio o figuras como Camavinga asuman galones atrás. En ataque, el tridente formado por Vinícius, Mbappé y Bellingham liderará la ofensiva.

Por su parte, el Villarreal de Marcelino afronta el choque con ausencias notables como las de Santi Comesaña y Logan Costa, confiando en el olfato goleador de Gerard Moreno y la magia de Alberto Moleiro para sumar tres puntos vitales ante su afición.