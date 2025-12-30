Este enfrentamiento adquiere un tinte especial al ser el último compromiso del equipo azulgrana antes de las celebraciones de Año Nuevo.

Tras una intensa serie de eliminatorias en la pasada edición, donde el conjunto monegasco actuó como verdugo del Barça, los de Xavi Pascual afrontan el reto con la necesidad de recuperar la senda del triunfo tras su ajustada derrota en Estambul ante el Fenerbahçe.

El encuentro destaca por el regreso de Nikola Mirotic al Palau, quien sigue siendo una de las grandes amenazas junto al talento exterior de Elie Okobo. Por parte local, la anotación recaerá sobre un Kevin Punter en estado de gracia y el desparpajo de Darío Brizuela.

La clave táctica residirá en la batalla por el rebote, una faceta donde el físico del Monaco, con figuras como Daniel Theis y Alpha Diallo, suele imponerse. El salto inicial está programado para las 20:30 horas.