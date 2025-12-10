¿La última visita de Pep Guardiola al Real Madrid en el Santiago Bernabéu?: "Quiere irse a su casa"

El Manchester City afronta un nuevo duelo de Champions League contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un escenario que Pep Guardiola conoce bien por su pasado en Barcelona y tras cinco temporadas consecutivas visitando la capital española con el club inglés. Sin embargo, esta visita podría hacer ruido por las recientes palabras de un exjugador que revela el deseo del técnico catalán de “regresar pronto a casa”, lo que plantea dudas sobre su futuro en Inglaterra.

¿El último partido de Guardiola en el Bernabéu?

Juan Esnáider visitó el programa Chiringuito de Jugones y ofreció reflexiones sorprendentes sobre un encuentro reciente con Pep Guardiola en Manchester. El exfutbolista argentino percibió en el exentrenador del Barcelona un anhelo claro por finalizar su etapa actual y dijo: “A Pep lo vi con ganas de irse a su casa. Con ganas de terminar bien el año, pero de irse a casa”.

Esnáider detalló su paso por el Etihad Stadium junto al cuerpo técnico del City, un momento que le permite captar el estado anímico de Guardiola. “No sé si es lo que piensa Guardiola, pero lo que vi es como que es un ciclo que hay que terminarlo. Lo ha hecho muy bien”, continuó el argentino.

La relación entre Esnáider y Guardiola surge de años atrás, cuando el primero competía en la liga española con equipos como Real Madrid o Atlético de Madrid. Esta conexión personal añade peso a las observaciones del exjugador, quien sugiere que el deseo de Guardiola por concluir bien el año precede a una posible marcha.

Josep Pedrerol, presentador del programa, interpretó las palabras de Esnáider como una revelación directa sobre la salida de Guardiola del Manchester City y cerró: “Esnáider desveló que Guardiola se va el 30 de junio del Manchester City… Se vuelve a Barcelona. Lo que ha desvelado Juan Eduardo”.

☕️ EL CAFELITO… CON ESNÁIDER ☕️



😳 “¿Guardiola? El otro día estuve con él y tiene ganas de volver a casa. Está de salida”.



🎙️ El exdelantero de Real Madrid, Atleti, Real Zaragoza… insinúa en @CafelitodeJosep que Pep dejará el City a final de temporada.



☎️ Podcast completo… pic.twitter.com/90lO69qw6X — El Cafelito de Josep Pedrerol (@CafelitodeJosep) December 10, 2025

El contrato de Pep Guardiola con el Manchester City

Guardiola mantiene un acuerdo con el Manchester City que finaliza el 30 de junio de 2027, resultado de su última renovación importante en un proyecto construido en torno a su liderazgo absoluto. El club le otorga amplios poderes de decisiones tácticas y de contrataciones, lo que consolida su posición como figura central en la entidad inglesa durante casi una década.

El propio Guardiola expresó en declaraciones pasadas un vínculo profundo con el Manchester City: “El Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi novena temporada aquí; hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club de fútbol. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más”.