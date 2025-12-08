Osasuna firmó un partido muy sólido ante el Levante, imponiendo su ritmo desde el inicio y aprovechando su intensidad para encarrilar el encuentro en la primera mitad con los goles de Víctor Muñoz y Rubén García (2-0).
Pese a ese inicio brutal, el Levante intentó reaccionar, pero Osasuna amplió su ventaja con un disparo de Rubén García que se desvió en Brugué y sorprendió al portero Ryan, quien aun así realizó varias paradas decisivas para evitar un marcador mayor. Los rojillos siguieron dominando el encuentro.
La segunda parte estuvo marcada por la intensidad y por las salidas forzadas de Torró y Aimar Oroz. Levante tuvo alguna opción aislada, como un tiro de Etta Eyong, pero no logró superar el sólido planteamiento de Osasuna. finalmente, Osasuna se llevó tres puntos vitales..
Osasuna - Levante, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con la victoria de los navarros
Osasuna cerró la jornada 15 de La Liga con una victoria ante el Levante, que se hunde en la clasificación.
