Osasuna firmó un partido muy sólido ante el Levante, imponiendo su ritmo desde el inicio y aprovechando su intensidad para encarrilar el encuentro en la primera mitad con los goles de Víctor Muñoz y Rubén García (2-0).



Pese a ese inicio brutal, el Levante intentó reaccionar, pero Osasuna amplió su ventaja con un disparo de Rubén García que se desvió en Brugué y sorprendió al portero Ryan, quien aun así realizó varias paradas decisivas para evitar un marcador mayor. Los rojillos siguieron dominando el encuentro.



La segunda parte estuvo marcada por la intensidad y por las salidas forzadas de Torró y Aimar Oroz. Levante tuvo alguna opción aislada, como un tiro de Etta Eyong, pero no logró superar el sólido planteamiento de Osasuna. finalmente, Osasuna se llevó tres puntos vitales..