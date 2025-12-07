Después de la victoria en el derbi valenciano ante el Levante y los empates ante Betis y Rayo, el equipo de Carlos Corberán es decimosexto con catorce puntos, mientras que el equipo del argentino Matías Almeyda, después de sus derrotas ante Espanyol y Betis, es decimotercero con dieciséis, por lo que si ganan los locales adelantarían a los rojiblancos en la tabla.

Los valencianistas llegan exigidos por el calendario, pues este domingo jugarán su tercer partido de la semana y en el último tuvieron que irse a la prórroga, con un gol de Jesús Vázquez en el minuto 120, para eliminar al Cartagena y pasar a los deciseisavos de la Copa del Rey.

En el Sevilla la derrota de la última jornada ante el Betis en el Sánchez Pizjuán dolió mucho dentro del club y entre los aficionados, algo normal y tradicional en estos derbis entre los 'eternos rivales', pero más por la forma en la que se dio, al verse que el adversario fue superior.



El conjunto entrenado por el argentino Matías Almeyda, que suma cinco triunfos, un empate y ocho derrotas hasta el momento, está a cuatro puntos de la zona de descenso y se ha desmoronado desde que el pasado 5 de octubre, en la octava jornada, goleara al Barcelona.