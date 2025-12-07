El Real Madrid llega reforzado tras ganar entre semana al Anadolu Efes en la Euroliga (75-81), con 22 puntos de Mario Hezonja. Ha ascendido en la competición continental hasta la décima posición con un balance de 8 victorias y 6 derrotas.

En la Liga Endesa ocupa la segunda posición con un balance de 7 triunfos y una derrota, empatado con el Valencia Basket. Quiere lograr el triunfo para meter presión al conjunto 'taronja', que en esta jornada tiene una exigente visita al Fernando Buesa Arena para enfrentarse al Baskonia.

Visitará al CB Canarias de Txus Vidaorreta, que ocupa la quinta posición de la fase regular de la Liga Endesa con seis victorias y dos derrotas.

El conjunto canario viene de ganar al Casademont Zaragoza por 76-84, con 16 puntos de Jaime Fernández Bernabé. Intentará llevarse la victoria junto al calor de su afición, contra el potente Real Madrid.