La Vallecana Mini abre su plazo de inscripción: 3.000 dorsales disponibles para correr en Vallehermoso el 20 diciembre

La Vallecana Mini ya está en marcha. Desde este jueves se ha abierto el plazo de inscripción para la edición 2025 de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía, la cita que cada año permite a los más pequeños vivir su propia fiesta del running.

La organización ha puesto a la venta un total de 3.000 dorsales para la jornada del 20 de diciembre, que tendrá lugar en el Estadio de Vallehermoso desde las 9:30 de la mañana.

Pensada para niños y niñas de cero a dieciséis años, la carrera mantiene su esencia: ofrecer un entorno seguro, familiar y cargado de ambiente deportivo para que los menores experimenten la emoción de la Vallecana como los adultos lo hacen el día 31.

Las distancias estarán adaptadas por edades, con recorridos diseñados específicamente para garantizar una experiencia divertida y adecuada para cada categoría.

El componente solidario vuelve a ser uno de los pilares del evento. La inscripción tiene un coste de tres euros que se destinarán íntegramente a la Gasol Foundation, entidad dedicada a la prevención de la obesidad infantil y a la promoción de hábitos de vida saludable.

Con esta aportación, la prueba refuerza su compromiso con la infancia, alineando deporte y salud en una misma iniciativa.

Los participantes recibirán la camiseta oficial, cuyo diseño será similar al de la prenda de la carrera absoluta.

Un detalle que ayuda a que los pequeños corredores se sientan parte de "la carrera de todos", desde el disparo de salida hasta su llegada a meta, donde todos recibirán además una medalla conmemorativa.

La edición 2025 volverá a contar con la colaboración de la Fundación A LA PAR, que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Su participación garantiza que la Vallecana Mini siga siendo un espacio abierto y accesible para todos, reforzando el carácter integrador que distingue a la prueba.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la web oficial de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

El límite, como cada año, estará marcado por la demanda: tres mil dorsales para una de las citas más esperadas por las familias en la víspera navideña.