- El Barça naufraga con diez en Stamford Bridge ante el poderío físico del Chelsea y cae de la zona noble de la Champions
-
-
Tras el PSG, el Barça se ha vuelto a llevar un baño de realidad, aunque en esta ocasión su verdugo fue el Chelsea, vigente campeón de Europa. A pesar de jugar toda la segunda parte con 10 tras la expulsión de Araujo, ya en la primera parte los azulgrana estuvieron a merced del equipo londinense y las sensaciones son preocupantes.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+3' (3-0) ¡¡No hay tiempo para más!! Final del partido en Stamford Bridge con la victoria de un Chelsea que ha sido muy superior al Barça.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Suenan olés en las gradas!!
90'+2' (3-0) Se divierte el público londinense viendo la actuación de su equipo, que ha pasado por encima del Barça en el partido.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Tres minutos de añadido
90' (3-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón con tres minutos de prolongación.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Los blues duermen el partido
86' (3-0) Con el partido visto para sentencia, el Chelsea está monopolizando el balón, mientras el Barça también espera que pasen rápido los minutos para que se termine el encuentro.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Se marcha Lamine Yamal
80' (3-0) Llegan los últimos cambios del Barça: se van Lamine y Balde, entran Dani Olmo y Gerard Martín.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Gooooool de Delap!!
74' (3-0) Sí sube el gol de Delap al marcador tras la revisión del VAR. No había fuera de juego y el Chelsea termina por sentenciar el partido.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡Gol anulado a Delap!
73' (2-0) Otro gol anulado el conjunto londinense y ya van cuatro. Esta vez de Delap por un fuera de juego previo de Enzo Fernández, el que da la asistencia.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Joan García evita el tercero
69' (2-0) Qué bien se fue Pedro Neto de Cubarsí, pero se quiso meter hasta dentro de la portería para batir a Joan García y el portero del Barça le ganó la partida en el mano a mano.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Doble cambio en el conjunto azulgrana
61' (2-0) Mueve también el banquillo Hansi Flick: se marchan Lewandowski y Fermín, entran Raphinha y Christensen.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Mueve el banquillo Maresca
59' (2-0) Segundo cambio en el Chelsea: se marcha Alejandro Garnacho y en su lugar entra Delap.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡¡Goooolaaaazoooo de Estevao!!!
54' (2-0) ¡¡Pone el segundo Estevao en Stamford Bridge!! No llegó el pase que le dio Frenkie de Jong a Balde, recuperó el Chelsea en el centro del campo y con la defensa descompuesta, el brasileño hizo maravillas. Se marchó de Cubarsí con una filigrana espectacular y fusiló a Joan García.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡Gol anulado a Andrey Santos!
50' (1-0) ¡¡Otro gol del Chelsea que no sube al marcador!! Pase al hueco para Garnacho, que puso un balón atrás para que Andrey Santos hiciera el segundo con la ayuda de Joan García, aunque el argentino estaba adelantado al inicio de la jugada.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Garnacho tiene la primera
47' (1-0) El intento de centro al primer toque le salió mal, directo a las manos de Joan García.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (1-0) ¡¡Ya rueda el balón en Stamford Bridge!! Se han producido cambios en ambos equipos. En el Barça se ha ido Ferran y ha entrado Rashford, mientras que en el Chelsea se ha ido Malo Gusto y ha entrado Andrey Santos.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45' (1-0) Se añadieron dos minutos, pero no hubo ninguna ocasión más en Stamford Bridge. Jugadores a vestuarios con malas sensaciones en el Barça ante un gran Chelsea.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Expulsado Ronald Araujo!!
43' (1-0) ¡Se queda con 10 el Barça! Ronald Araujo es expulsado por doble amarilla: la primera la vio en el 31' por protestar, y ahora la ve por arrollar a Cucurella cuando llegaba tarde y sin opción de disputar el balón.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Está 'cómodo' el equipo blue
37' (1-0) No está apareciendo Fermín por dentro y el Barça aunque tiene el balón, no consigue amenazar la portería de Robert Sánchez. El Chelsea está muy ordenado atrás y con la presión está poniendo en muchos aprietos a los azulgrana.
-
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Ocasión para Lamine
32' (1-0) Pase atrás de Ferran Torres para el '10' del Barcelona, pero su zurdazo le salió mordido y blando, a las manos de Robert Sánchez.