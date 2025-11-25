Tras el PSG, el Barça se ha vuelto a llevar un baño de realidad, aunque en esta ocasión su verdugo fue el Chelsea, vigente campeón de Europa. A pesar de jugar toda la segunda parte con 10 tras la expulsión de Araujo, ya en la primera parte los azulgrana estuvieron a merced del equipo londinense y las sensaciones son preocupantes.

Los jugadores del Barça, cabizbajos tras el segundo gol del Chelsea. Reuters