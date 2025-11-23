Munar - Cobolli, en directo final Copa Davis España vs Italia: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido

La derrota de Pablo Carreño ante Matteo Berretini en el primer partido de la final hace que las opciones de que el equipo capitaneado por David Ferrer mantenga sus opciones de ganar la 'Ensaladera' dependan de Jaume Munar.

Por primera vez en seis años, desde que levantara la 'Ensaladera' de plata en 2019, España participó en una final. La undécima de su historia. Con los hombres de la Davis del pueblo. En territorio hostil. Pero con la fe intacta. Casi reforzada por haber eliminado a República Checa y Alemania cuando nadie la colocaba como favorita.

Pablo Carreño cayó este domingo ante Matteo Berrettini (6-3 y 6-4) en la final de la Copa Davis, que deja a España a una derrota de perder la eliminatoria por la 'Ensaladera' de plata y a Italia a un paso de su tercer título seguido.

En el segundo partido de la eliminatoria, Jaume Munar desafía a Flavio Cobolli. El cara a cara entre ambos se salda con una victoria en favor del español, conseguida en 2025 durante el Masters 1.000 de Shanghai.