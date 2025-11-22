Granollers/Martínez vs Krawietz/Puetz, semifinal Copa Davis España vs Alemania: resultado, estadísticas y narración con la victoria del equipo español

Marcel Granollers y Pedro Martínez sellaron este sábado, con una victoria decisiva ante Tim Puetz y Kevin Krawietz (6-2, 3-6 y 6-3), el pase de España a la final de la Copa Davis, ronda que no disputaba desde 2019 y que será la undécima pelea por la 'Ensaladera' de la 'Armada'.

Pedro Martínez mató desde la red el golpe de todos. Finiquitó el trabajo junto a un Granollers imperial. Llegó el abrazo y la celebración colectiva. En la gran final espera Italia, dominadora del tenis mundial en los últimos dos años. Ganadora en 2023 y 2024, la gran campeona contará con el apoyo del público. En el balance de enfrentamientos, la 'Azzurra' lidera 7-6.

Otra vez, el destino de la 'Armada' quedó en sus manos, en el dobles. El orden de los factores no cambió el resultado. De la derrota de Carreño y victoria de Munar ante República Checa, se pasó a la victoria del asturiano y la derrota del balear ante Alemania. El partido decisivo, siempre el suyo.