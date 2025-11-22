Las claves del Barcelona 4-0 Athletic:
- Un Barça desatado se divierte en su regreso al Camp Nou ante el Athletic Club y mete presión al Real Madrid en La Liga
Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Barça ante el Athletic Club en el Camp Nou. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
Barcelona - Athletic, en directo |La crónica del partido
Desde el 28 de mayo de 2023 el Barça no había vuelto a jugar en el Camp Nou y en su regreso, los 45.400 aficionados presentes en las gradas vivieron una fiesta: victoria ante un Athletic Club combativo -en la primera parte-, síntomas de que el equipo va recuperando su seña de identidad y la pelota está ahora sobre el tejado del Real Madrid.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Finaaal del partido!!
90'+2' (4-0) ¡¡No hay tiempo para más!! Victoria cómoda del Barça que suma tres puntos en su regreso al Camp Nou y mete presión al Real Madrid en la lucha por el liderato.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Gooool de Ferran Torres!!
89' (4-0) Tremenda la jugada de Lamine Yamal, que se zafó de hasta tres rivales del Athletic y asistió a Ferran, pero le pitaron fuera de juego al delantero del Barcelona cuando recibió el pase. No obstante, el fuera de juego semiautomático decretó que el '7' estaba en posición legal.
Barcelona - Athletic, en directo |Quiere su gol Lamine
85' (3-0) El golpeo de Lamine no pudo llegar a portería porque lo desvió Yuri metiendo la cabeza.
Barcelona - Athletic, en directo |Ocasión para Raphinha
82' (3-0) Zurdazo del brasileño desde fuera del área que pasó muy cerca del palo izquierdo. Unai Simón solamente pudo seguir el balón con la mirada.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Vuelve Raphinha!!
81' (3-0) El último cambio de Hansi Flick es Raphinha, quien vuelve tras lesionarse el 5 de septiembre. Se marcha del partido Dani Olmo.
Barcelona - Athletic, en directo |¡Paradón de Joan García!
79' (3-0) ¡¡Ha tenido el primer gol para su equipo Dani Vivian! Jugada ensayada que termina con el remate de cabeza del central del Athletic, aunque metió la manopla Joan García para evitar el gol.
Barcelona - Athletic, en directo |Nada de los leones en esta segunda parte
76' (3-0) El Athletic Club no está generando en ataque en esta segunda parte. Con el partido ya sentenciado y con uno menos, los de Ernesto Valverde están basando su partido en no encajar más goles. Sin embargo, el ritmo de partido ha bajado.
Barcelona - Athletic, en directo |Se marcha Eric García
73' (3-0) El futbolista más utilizado por Hansi Flick en La Liga abandona el terreno de juego, en su lugar entra Marc Bernal.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡La ha tenido Dani Olmo!!
65' (3-0) Disparo cruzado del mediapunta del Barcelona que pasó muy cerca del palo izquierdo.
Barcelona - Athletic, en directo |Mueve el banquillo Hansi Flick
63' (3-0) Doble cambio en las filas del Barça: se marchan Lewandowski y Fermín López, entran Marc Casadó y Dro.
Barcelona - Athletic, en directo |Providencial Laporte
60' (3-0) Armó el disparo Dani Olmo y se fue al suelo rápidamente Aymeric Laporte para cortar el remate del mediapunta, se salva el Athletic del cuarto.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Roja para Oihan Sancet!!
54' (3-0) ¡¡Se queda con 10 el Athletic!! Acudió Sánchez Martínez al monitor a revisar la acción y decidió cambiar el color de la tarjeta. Expulsado Oihan Sancet. Más problemas para el Athletic.
Barcelona - Athletic, en directo |Amarilla para Oihan Sancet
52' (3-0) Vaya patada le ha dado el jugador del Athletic a Fermín cuando no tenía opción de llevarse el balón. Le saca la tarjeta Sánchez Martínez.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Gooool de Fermín López!!
48' (3-0) Otra nueva pérdida del Athletic que termina en gol del Barça. Justo antes de que Ferran perdonase el tercero en un disparo que bloqueó la zaga rojiblanca, Fermín López marca el tercero. Filtró Eric García para la incursión en el área de Fermín, que definió de maravilla en su mano a mano ante Unai Simón.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (2-0) Ahora ha sido el Athletic Club quien ha puesto el balón en juego. Cabe destacar que ha habido un cambio en el Barça: se ha ido Alejandro Balde y en su lugar ha entrado Araujo.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Descanso en el Camp Nou!!
45'+2' (2-0) ¡¡Finaaaal de la primera parte!! Con ese gol de Ferran los jugadores se marchan al vestuario. El Camp Nou es una fiesta, aunque el Barça no está tan cómodo como refleja el marcador.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡¡Gooool de Ferran Torres!!!
45'+2' (2-0) ¡¡Vaya asistencia con el exterior se inventó Lamine para que Ferran pusiera tierra de por medio en el partido!! Pérdida de Yuri y con una defensa del Athletic tan adelantada, el Barça lo castigó con un nuevo mano a mano entre el 'Tiburón' y Unai Simón, que llegó a tocar el balón, pero no pudo impedir que terminase en el fondo de la portería.
Barcelona - Athletic, en directo |Dos minutos de añadido
45' (1-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios y el cuarto árbitro ha levantado el cartelón mostrando 2 minutos más de prolongación.