Desde el 28 de mayo de 2023 el Barça no había vuelto a jugar en el Camp Nou y en su regreso, los 45.400 aficionados presentes en las gradas vivieron una fiesta: victoria ante un Athletic Club combativo -en la primera parte-, síntomas de que el equipo va recuperando su seña de identidad y la pelota está ahora sobre el tejado del Real Madrid.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Fermín López ante el Athletic. EFE