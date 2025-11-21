Dos estilos opuestos como el del Kosner Baskonia y el del Bayern Múnich se citarán este viernes en el Buesa Arena en el duelo correspondiente a la decimosegunda jornada de la Euroliga.



La velocidad de los azulgranas chocará de frente con el ritmo pausado y la serenidad del plantel bávaro, que se presenta en la capital vasca con cinco victorias y seis derrotas.



El entrenador de los muniqueses, Gordon Herbert, tiene las dudas del exbaskonista Kamar Baldwin y Wenyen Gabriel y están descartados Elías Harris y Rokas Jokubaitis.