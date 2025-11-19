Marc Márquez (32) revela su lugar favorito y su tesoro más preciado en su lujosa casa de 10 millones de euros en Pozuelo

Marc Márquez ha abierto una ventana íntima a su vida privada al compartir con sus seguidores una imagen que desvela su rincón más personal en su espectacular casa en Madrid.

El piloto catalán, de 32 años, ha mostrado a través de sus redes sociales el lugar que considera su favorito dentro de su vivienda.

Una zona cuidadosamente decorada donde guarda sus tesoros más preciados, encabezados por los siete títulos mundiales de MotoGP que ha conquistado a lo largo de su carrera.

En las imágenes, acompañadas del mensaje "Ya estamos en casa", Márquez aparece abrazando el trofeo del Mundial de MotoGP 2025, el último en completar su gloriosa colección.

Junto a él, una estantería de diseño moderno alberga los seis títulos anteriores y uno de sus cascos más icónicos.

El fondo, una imponente pared de gran altura, enmarca la escena con una iluminación tenue y elegante, destacando la importancia emocional de ese espacio.

En otra instantánea, el piloto coloca con gesto solemne su nuevo trofeo, sellando un ciclo de éxitos y esfuerzo.

Este rincón no es solo un expositor de logros, sino un santuario simbólico para Márquez.

Es el lugar que más le inspira, donde se detiene a recordar todo lo vivido, ha comentado en varias ocasiones el piloto, que ha pasado por momentos muy duros en su carrera, especialmente tras sus lesiones de hombro y brazo que marcaron un punto de inflexión en su trayectoria.

Marc Márquez, en la piscina

Un hogar de lujo

La escena no solo revela parte de la historia deportiva de Márquez, sino también el entorno en el que ha decidido continuar su vida personal y profesional.

Desde 2022, el piloto reside en La Finca, la exclusiva urbanización situada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

Se trata de una de las zonas residenciales más codiciadas de España, conocida por su seguridad, privacidad y vecinos ilustres como Cristina Pedroche, David Muñoz, Georgina Rodríguez o incluso Cristiano Ronaldo en sus visitas a la capital.

El traslado desde su natal Cervera (Lleida) respondió a motivos personales y médicos. Márquez lo explicó en una entrevista a Todo Circuito: "Necesitaba un cambio. Aquí estoy más cerca de mis doctores, ahorro muchas horas de tren y de traslados para los eventos y compromisos".

Esa nueva etapa trajo consigo una mudanza a una vivienda valorada en unos 10 millones de euros, con más de 1.300 metros cuadrados construidos y un diseño que mezcla modernidad con funcionalidad.

Marc Márquez celebrando su 32º cumpleaños en su casa

Diseño minimalista

Distribuida en varias plantas, la casa cuenta con siete habitaciones, amplios espacios comunes como un salón-comedor de concepto abierto, zona de trabajo, gimnasio y un gran recibidor.

El estilo arquitectónico sigue las líneas generales de La Finca: geometría recta, grandes ventanales con estructura metálica negra, uso del hormigón en el exterior y piedra natural en interiores.

La decoración interior destaca por su sobriedad y elegancia. Márquez ha apostado por tonos claros, líneas minimalistas y toques de negro, tanto en mobiliario como en detalles estructurales.

Incluso su mesa de billar es blanca, un detalle que confirma el gusto por lo contemporáneo sin estridencias.

Uno de los elementos más llamativos de la propiedad es la pasarela exterior que conecta el jardín con la vivienda, suspendida sobre una piscina de dos alturas.

Es un diseño poco común que subraya la exclusividad de la casa. Por su parte, la cocina rompe parcialmente con el estilo general al introducir muebles de madera, que aportan un tono más cálido y acogedor.

Marc Márquez (32) , sobre su relación con Gemma Pinto (28)

Vida tranquila

Marc Márquez no vive solo en este lujoso enclave. Comparte su día a día con su pareja, Gemma Pinto, con quien ha formado un vínculo estable y reservado.

Juntos muestran algunos de sus planes más relajados en redes sociales, desde cenas en casa hasta momentos junto a sus mascotas o escapadas por la capital.

El hogar se ha convertido para el piloto en mucho más que una residencia. Es también un refugio emocional, donde conviven los recuerdos de sus hazañas en el circuito y sus planes de futuro.

Y entre todos los rincones, destaca esa vitrina con sus títulos, símbolo de una carrera marcada por la ambición, el esfuerzo y la superación constante.

Con el séptimo título ya en sus manos, Márquez no solo sigue escribiendo historia sobre el asfalto, sino que ha logrado crear un espacio donde cada trofeo tiene su lugar, y cada logro, su homenaje silencioso.