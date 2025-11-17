La impactante lista de figuras que asistieron al partido de la NFL en el Santiago Bernabéu: de Casillas a Zidane
El partido sirvió como punto de encuentro entre atletas de diferentes disciplinas.
La lista de celebridades que acudió al partido NFL en el Bernabéu mostró un nivel de atención pocas veces visto en un evento deportivo en España, con Antoine Griezmann y Zinedine Zidane como grandes focos de interés.
El estadio presentó un ambiente con figuras influyentes que reforzaron la proyección internacional del duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders.
Deportistas y autoridades que asistieron al Bernabéu para el partido de NFL
La jornada situó al Bernabéu como punto estratégico para la NFL. El impacto mediático creció gracias a la presencia de nombres clave del deporte y de la vida institucional madrileña.
Esto dejó una escena poco habitual en Madrid y mostró el enorme interés que genera el deporte estadounidense en España.
La organización reunió a figuras reconocidas del deporte y de la vida institucional, presentes en un estadio que ofreció un nivel de exposición global. La cita confirmó el atractivo del Bernabéu para importantes eventos de alcance internacional.
Entre los deportistas asistentes estuvieron:
Zinedine Zidane junto a su esposa e hijo, Enzo Zidane
Marco Asensio
Antoine Griezmann
Iker Casillas
Koke
Christian Vieri
Julio Baptista
Alberto Ginés
Antonio Rüdiger
Miguel Ángel Moyá
También asistieron importantes dirigentes y figuras institucionales de Madrid:
Florentino Pérez
José Luis Martínez-Almeida
Isabel Díaz Ayuso
Dolphins vs. Commanders: un encuentro histórico en cifras
El duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders concluyó con una victoria de los Dolphins por 16-13 en la prórroga, celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Más allá del resultado, la cita dejó huella como el primer partido oficial de la NFL en España, con una asistencia masiva, gran demanda mediática y la confirmación de que Madrid puede ser escenario habitual para la liga estadounidense.
La imagen global del Bernabéu creció gracias a un ambiente con invitados capaces de amplificar el impacto mediático del partido. Además, el despliegue previo reforzó la impresión de cita exclusiva que buscó la liga estadounidense.
El público observó a figuras conocidas en espacios diferentes del estadio, desde la zona institucional hasta la alfombra roja previa al choque.
La NFL aprovechó cada aparición para consolidar su expansión en Europa y demostrar el magnetismo que genera entre personalidades de perfiles variados.