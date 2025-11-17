La impactante lista de figuras que asistieron al partido de la NFL en el Santiago Bernabéu: de Casillas a Zidane

El jugador del Miami Dolphins Tua Tagovailoa, durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín

La lista de celebridades que acudió al partido NFL en el Bernabéu mostró un nivel de atención pocas veces visto en un evento deportivo en España, con Antoine Griezmann y Zinedine Zidane como grandes focos de interés.

El estadio presentó un ambiente con figuras influyentes que reforzaron la proyección internacional del duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

Deportistas y autoridades que asistieron al Bernabéu para el partido de NFL

La jornada situó al Bernabéu como punto estratégico para la NFL. El impacto mediático creció gracias a la presencia de nombres clave del deporte y de la vida institucional madrileña.

Esto dejó una escena poco habitual en Madrid y mostró el enorme interés que genera el deporte estadounidense en España.

La organización reunió a figuras reconocidas del deporte y de la vida institucional, presentes en un estadio que ofreció un nivel de exposición global. La cita confirmó el atractivo del Bernabéu para importantes eventos de alcance internacional.

Entre los deportistas asistentes estuvieron:

Zinedine Zidane junto a su esposa e hijo, Enzo Zidane

Marco Asensio

Antoine Griezmann

Iker Casillas

Koke

Christian Vieri

Julio Baptista

Alberto Ginés

Antonio Rüdiger

Miguel Ángel Moyá

También asistieron importantes dirigentes y figuras institucionales de Madrid:

Florentino Pérez

José Luis Martínez-Almeida

Isabel Díaz Ayuso

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, saluda a Roger Goodell (d), comisionado de la NFL, junto al propietario de los Washington Commanders, Josh Harris (2d, con gorra), antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín

Dolphins vs. Commanders: un encuentro histórico en cifras

El duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders concluyó con una victoria de los Dolphins por 16-13 en la prórroga, celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Más allá del resultado, la cita dejó huella como el primer partido oficial de la NFL en España, con una asistencia masiva, gran demanda mediática y la confirmación de que Madrid puede ser escenario habitual para la liga estadounidense.

La imagen global del Bernabéu creció gracias a un ambiente con invitados capaces de amplificar el impacto mediático del partido. Además, el despliegue previo reforzó la impresión de cita exclusiva que buscó la liga estadounidense.

El público observó a figuras conocidas en espacios diferentes del estadio, desde la zona institucional hasta la alfombra roja previa al choque.

La NFL aprovechó cada aparición para consolidar su expansión en Europa y demostrar el magnetismo que genera entre personalidades de perfiles variados.