Las claves del Georgia 0 - 4 España:
- España no echa de menos a Lamine Yamal: festín goleador ante Georgia en el penúltimo paso para estar en el Mundial
Hasta aquí el Georgia - España
Cerramos la retransmisión en directo del partido entre Georgia y España. Goleada de la Selección en un partido muy plácido. Los goles corrieron a cargo de Oyarzabal (2), Zubimendi y Ferran Torres. El martes, el combinado nacional quiere cerrar matemáticamente su pase al Mundial. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
Georgia - España, en directo | Una fase inmaculada
Hasta el momento España está firmando una fase de clasificación para el Mundial perfecta. Cuenta por victorias los cinco partidos disputados hasta el momento, ha anotado 19 goles y no ha encajado ni uno solo. El martes tratará de cerrar la fase de clasificación inmaculada.
Georgia - España, en directo | El último paso
España juega el próximo martes ante Turquía el último partido de clasificación para el Mundial. Tan sólo una goleada de escándalo en contra haría que la Selección no estuviera en el Mundial. España llega al duelo con tres puntos de ventaja y una diferencia de goles de +19. Turquía, sin embargo, cuenta con un golaverage de +5.
Georgia - España, en directo | ¡Final del partido!
(0-4) | ¡Final del partido! ¡España golea a Georgia y virtualmente firma su clasificación para el próximo Mundial! Los dos goles de Oyarzabal, unidos a los de Ferran Torres y Zubimendi completaron la goleada española en un partido en el que muy superior. Tan sólo queda el último paso para cerrar la clasificación matemática.
Georgia - España, en directo | Cuatro minutos más
90' (0-4) | Llegamos al minuto 90 y dice el colegiado que se van a tener que disputar 4 más. Todo decidido ya.
Georgia - España, en directo | ¡Qué ocasión para España!
88' (0-4) | ¡A punto de llegar el quinto de España! Baena enganchó una volea preciosa que detuvo Mamardashvili, y el rechace no lo pudo aprovechar Borja Iglesias, que remató arriba.
Georgia - España, en directo | Últimos cinco minutos de juego
85' (0-4) | Con el partido absolutamente definido, entramos ya en los últimos cinco minutos de juego. España sigue buscando ampliar su cuenta goleadora. Salvó Llorente ahora bajo palos un balón que se colaba en la portería española.
Georgia - España, en directo | Último cambio de España
80' (0-4) | Agota los cambios Luis de la Fuente en este tramo final. Se marcha Ferran Torres y entra en su lugar Yéremy Pino.
Georgia - España, en directo | ¡Qué ocasión para Borja Iglesias!
75' (0-4) | ¡La ha tenido Borja Iglesias para hacer el quinto! El mano a mano del delantero lo sacó, sin embargo, Mamardashvili. A la contra, Unai Simón evitó el tanto de los georgianos.
Georgia - España, en directo | Cuarto cambio en España
71' (0-4) 1| Llega una nueva sustitución en España. Se marcha Oyarzabal, doble goleador, y deja su lugar a Borja Iglesias, que asumirá un papel de '9' más tradicional.
Georgia - España, en directo | ¡Goool de España!
63' (0-4) | ¡¡Gooool de España!! ¡Otro gol de Mikel Oyarzabal! El centro de Ferran Torres caía demasiado llovido desde el costado derecho, pero Oyarzabal supo colocar a la perfección el cabezazo para batir a Mamardashvili. Un remate muy complicado para hacer el cuarto gol de España.
Georgia - España, en directo | Doble cambio en España
62' (0-3) | Hay una doble sustitución en España. Se marchan los centrocampistas Fabián y Mikel Merino y dejan sus lugares a Fermín y Pablo Barrios.
Georgia - España, en directo | Estrena los guantes Unai Simón
61' (0-3) | Llega el primer disparo a puerta de Georgia. Mekvabishvili se encontró con una gran ocasión en la frontal del área, pero su disparo salió centrado a las manos de Unai Simón.
Georgia - España, en directo | Amarilla para Mikel Merino
57' (0-3) | Llega la primera tarjeta amarilla del partido para España. Se la lleva Mikel Merino, que hizo una falta insistente sobre Kvaratskhelia en el centro del campo.
Georgia - España, en directo | Sigue el dominio español
53' (0-3) | En estos compases iniciales de la segunda mitad sigue el dominio de España en el partido. Ferran Torres, con una volea que se estrelló en la defensa, ha rozado el cuarto gol para la Selección.
Georgia - España, en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (0-3) | ¡Comienza la segunda mitad en Georgia! Arranca además con un cambio en la Selección. Se ha marchado Pedro Porro en el lateral derecho para dejar su lugar a Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid.
Georgia - España, en directo | Turquía también vence al descanso
Si España termina consolidando la victoria, un pinchazo de Turquía le haría ser primera de grupo y entrar directamente al Mundial. Por el momento, Turquía vence por 1-0 con el gol de Calhanoglu de penalti.
Georgia - España, en directo | ¡Final de la primera parte!
(0-3) | ¡Dice el colegiado que se termina la primera parte! Exhibición de España en estos primeros 45 minutos, en los que prácticamente ha dejado el partido ya visto para sentencia. Los goles de Oyarzabal, Zubimendi y Ferran Torres dejan todo muy de cara para España, que ha dominado el encuentro a su antojo.
Georgia - España, en directo | ¡Qué ocasión para Oyarzabal!
45' (0-3) | ¡Qué oportunidad para el cuarto de España! Centro de Pedro Porro desde el costado derecho que remató Oyarzabal de primeras casi en el área pequeña. La gran intervención de Mamardashvili evitó un gol cantado.