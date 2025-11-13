El Real Madrid afronta este jueves la undécima jornada de la Euroliga con un nuevo encuentro en el Movistar Arena, donde continúa invicto, ante el Panathinaikos griego, después de la dura derrota en la pista del Valencia Basket (89-76) el pasado martes.



Los hombres de Sergio Scariolo, que consiguieron el primer triunfo a domicilio la pasada semana en el Palau Blaugrana frente al Barça, cayeron ante un gran Valencia Basket en la pasada jornada, por lo que encaran esta prueba ante su verdugo en la final de la competición en 2024 como una ocasión para devolver el saldo positivo a su casillero, que por ahora es de cinco triunfos y cinco derrotas.



Previsiblemente, será el debut del ucraniano Alex Len ante su público, después de fichar por el Real Madrid el pasado 30 de octubre y disputar dos encuentros de Euroliga y otro de Liga Endesa como visitante.