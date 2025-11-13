El Valencia Basket visita este jueves en la undécima jornada de la fase regular de la Euroliga al Paris Basketball, un equipo con el que comparte a grandes rasgos un estilo de juego rápido y con el triple como prioridad y al que nunca antes se ha enfrentado.



El equipo de Pedro Martínez afronta este duelo después de que el martes, en la visita del Real Madrid al Roig Arena, sumara una trabajada victoria que le permitió pasar la página de sus últimos dos tropiezos. Lo hizo con un buen acierto en el tiro de tres puntos pero también con una importante dosis de dureza mental y física.



Por su parte, el equipo francés recibió en su pista al Panathiniakos y ambos protagonizaron otro duelo igualado que, a diferencia del disputado en València, en el último cuarto se decantó del lado griego. Del 87-86 a falta de cuatro minutos, el marcador cambió al 95-101 final, en parte porque el equipo francés no pudo frenar a TJ Shorts y a Kedrick Nunn.