Cristiano Ronaldo y su reloj exclusivo de 1,3 millones de euros del que sólo existen 18 unidades en todo el mundo

Cristiano Ronaldo, junto a Piers Morgan, con su reloj Twin Turbo Furious Baguette de Jacob & Co

Cristiano Ronaldo no necesita hablar para acaparar titulares. A veces, basta con un simple gesto, una imagen, un detalle en su indumentaria.

Durante su reciente entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el delantero portugués volvió a hacerlo: en su muñeca lucía un reloj tan deslumbrante como exclusivo.

Se trata del Twin Turbo Furious Baguette de Jacob & Co, una joya de la ingeniería suiza y del diseño neoyorquino cuyo precio alcanza los 1,3 millones de euros.

La pieza, que combina mecánica avanzada y estética de alta joyería, ha sido producida en una edición limitadísima de solo 18 unidades en todo el mundo.

Un capricho al alcance de muy pocos, pero que para Ronaldo -cuya ficha en el Al Nassr supera los 500.000 euros diarios- representa apenas una pequeña parte de sus ingresos.

Inspirado en la F1

El reloj Twin Turbo Furious Baguette está inspirado en el universo de los coches de carreras.

No es casualidad que elementos como su cronógrafo o su forma aerodinámica evoquen la velocidad, la precisión y la tecnología de los hiperdeportivos.

Su caja tridimensional, con un cristal de zafiro curvado, permite observar cada detalle del complejo mecanismo interno.

Este modelo, disponible en versiones de oro blanco o rosa, integra dos tourbillones de triple eje, un tipo de complicación que garantiza mayor exactitud en la medición del tiempo.

Además, cuenta con una función de repetición de minutos decimales y un indicador tipo "pit board" que permite comparar tiempos como si se tratara de una carrera de Fórmula 1.

Diamantes y precisión suiza

Uno de los grandes atractivos de esta edición es su acabado. El modelo que ha elegido Cristiano está engastado con más de 360 diamantes corte baguette, incrustados de forma invisible en la superficie de la caja y el bisel.

Todo ello montado sobre una estructura de oro blanco de 18 quilates, lo que eleva su valor hasta una cifra estimada en más de un millón doscientos mil euros, aunque en el mercado se sitúa ya cerca del millón trescientos mil.

En su interior late el calibre JC FM05, compuesto por 832 piezas, con una reserva de marcha de 50 horas.

La combinación entre precisión técnica y lujo extremo ha convertido a este reloj en uno de los más codiciados del catálogo de Jacob & Co.

Cristiano Ronaldo and Georgina last night at the Fury vs Ngannou fight. pic.twitter.com/JikUGsG4P7 — TC (@totalcristiano) October 29, 2023

Un viejo conocido

Cristiano Ronaldo mantiene una relación cercana con Jacob & Co desde hace años.

Ya en 2023, el portugués apareció en público con una versión similar del Twin Turbo Furious durante el combate entre Ngannou y Fury en Arabia Saudí.

Su gusto por los relojes llamativos y técnicamente sofisticados es bien conocido, y este modelo no hace más que reforzar esa imagen.

En el universo de los relojes de lujo, pocas piezas alcanzan el nivel de exclusividad del que presume ahora Cristiano Ronaldo.

Un complemento que combina diseño vanguardista, tecnología relojera de alto nivel y joyería de élite, a la altura de uno de los deportistas más influyentes del planeta.