Tres días después de la destitución del técnico Joan Peñarroya y en plenas negociaciones para firmar a Xavi Pascual como nuevo entrenador, el Barça visitará este miércoles al Bayern Múnich con la intención de cortar una racha de tres derrotas seguidas entre Euroliga y Liga Endesa.

Dirigido de forma interina por Òscar Orellana, quien recaló en el club hace 21 años como delegado del cadete y ha ejercido durante la última década como asistente del primer equipo, el conjunto catalán tratará de reaccionar, a la espera de confirmar al nuevo inquilino del banquillo del Palau Blaugrana.

Más allá de mejorar la defensa, el equipo catalán deberá prestar especial atención este miércoles a las pérdidas y el rebote ante un oponente, el Bayern, que es el segundo equipo que más robos promedia de la competición y es especialmente peligroso en los contraataques.