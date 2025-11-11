Dos años llevaba sin perder el Real Madrid en Valencia en Euroliga, pero su primera visita al Roig Arena acabó en pesadilla (89-76). Los de Scariolo se toparon con el festival de triples de los valencianos y sucumbieron para dejar en cuatro su racha de victorias consecutivas.

Fue una fiesta el pabellón ché en su primer día grande. Alentaron sin cesar a los suyos, especialmente en unos últimos minutos donde se decidió el choque. El equipo de Pedro Martínez ya le mojó la oreja al Real Madrid en la Supercopa Endesa e hizo lo propio en su primer duelo europeo de la temporada.

Poco pudo hacer Trey Lyles, quien volvió a ser el mejor del equipo blanco. Tiró del carro junto a Campazzo en los momentos más delicados, pero las continuas canastas desde más allá de los siete metros hicieron muy complicada la faena.