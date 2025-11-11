El Valencia Basket recibe este martes en el Roig Arena al Real Madrid en la décima jornada de la Euroliga, un partido que afrontará tras dos derrotas seguidas entre el torneo continental y Liga Endesa en las que no ha podido desarrollar su juego ofensivo habitual.

El equipo madrileño llega a esta cita tras haber sumado dos victorias en sus últimos dos encuentros en la Euroliga, ante el Fenerbahce por un claro 84-58 y ante el Barcelona en el Palau Blaugrana por 92-101. Además, el domingo sacó una trabajada victoria de la pista del Joventut (75-80).

el encuentro enfrenta a dos equipos que están actualmente con el mismo balance de cinco triunfos y cuatro derrotas en la competición europea, el mismo que tienen otros cuatro equipos. Una victoria permitiría al Valencia adelantar al conjunto de Sergio Scariolo.