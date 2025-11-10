Investigan a Andrés Iniesta por una "estafa agravada" de más de 600.000 dólares a empresarios peruanos en varios eventos

Andrés Iniesta en el vídeo difundido en redes sociales por la Selección Española de Fútbol.

Andrés Iniesta se encuentra implicado dentro de una investigación por estafa agravada en Perú.

La Fiscalía del país ha abierto diligencias contra el exfutbolista por su presunta implicación en un caso de fraude que habría dejado a varios empresarios locales con pérdidas superiores a los 600.000 dólares.

La denuncia, presentada por la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros inversionistas, señala que el nombre y la imagen de Iniesta habrían sido utilizados como aval.

El objetivo era captar fondos destinados a la organización de eventos deportivos y musicales en Perú, promovidos por su empresa Never Say Never (NSN) y su filial NSN Sudamérica.

Sin embargo, la mayoría de esos espectáculos nunca llegaron a realizarse, y los fondos no fueron devueltos.

Una expansión fallida

En abril de 2023, Iniesta autorizó la fundación de NSN Sudamérica junto a Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor.

Esta nueva filial se presentaba como la extensión sudamericana de NSN Barcelona, con el objetivo de llevar proyectos de entretenimiento a distintos países de la región.

La estrategia de expansión arrancó con fuerza. Incluso el propio Iniesta participó en la promoción del proyecto.

"Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo", afirmó entonces durante su visita a Lima.

Sin embargo, según la investigación, todo formaba parte de una presunta operación de captación fraudulenta de inversiones.

El Ministerio Público señala que se utilizaron la reputación y los vínculos de Iniesta para convencer a empresarios locales de financiar varios espectáculos que fueron anunciados, pero que no se concretaron.

Promesas no cumplidas

Entre los actos promocionados por NSN Sudamérica figuraban:

- Upa Upa Fest.

- Un partido amistoso entre Cienciano (Perú) y Nacional de Quito (Ecuador).

- K-Pop Music Fest.

- Partido de leyendas entre las selecciones de Perú y España.

De todos ellos, únicamente el Upa Upa Fest llegó a celebrarse, aunque con resultados económicos catastróficos. Las pérdidas provocaron la cancelación del resto de los eventos y el colapso del proyecto.

En junio de 2024, NSN Sudamérica fue declarada en quiebra y entró en proceso de liquidación, según informaron las autoridades fiscales.

"El prestigio de Andrés Iniesta fue utilizado para captar capital bajo el engaño de que se realizarían eventos aprobados en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se concretaron", señala el documento oficial del Ministerio Público.

Parte del informe del Ministerio Público de Perú

Los denunciantes aseguran que nunca se les explicó el uso del dinero ni se les devolvieron los fondos invertidos.

Iván Petrozzi afirma haber aportado 35.000 dólares para la organización de un amistoso entre Barcelona SC y Sporting Cristal en Miami.

Otros inversores como Juan Manuel Vargas Alva y Jorge Alberto Yáñez Giles también inyectaron 15.000 y 14.850 dólares, respectivamente, para el mismo evento, sin obtener respuesta ni resultados.

El Ministerio Público peruano señala que NSN Sudamérica, como responsable de la producción ejecutiva, nunca rindió cuentas ni emitió informes sobre la ejecución del presupuesto.

El gran jugador albaceteño Andrés Iniesta, en una imagen de archivo

La investigación apunta a una falta de transparencia sistemática por parte de los responsables del proyecto, y señala directamente a la empresa matriz de Iniesta como parte del esquema.

Andrés Iniesta, que anunció su retirada del fútbol en octubre de 2024, ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses tras concluir su etapa en clubes como Vissel Kobe y Emirates Club.

A día de hoy, ninguna de las personas implicadas ha ofrecido declaraciones sobre el caso.

La investigación se encuentra en curso y podría derivar en un proceso penal que comprometería no solo la reputación internacional del exjugador, sino también su posición como empresario en el ámbito deportivo y cultural.