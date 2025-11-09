Si bien uno de esos enfrentamientos fue ante un equipo de menor categoría en Copa, el Betis ha marcado doce goles en los últimos tres partidos ante el Palma del Río (1-7), Mallorca en LaLiga (3-0) y Olympique de Lyon en Liga Europa (0-2), mientras que el Valencia ha marcado cinco ante el Maracena en Copa y ha encajado seis ante el Villarreal (0-2) y Real Madrid (4-0) en Liga.

En total, el Valencia ha marcado solo nueve goles en Liga y ha encajado veinte. Es el segundo equipo que más goles recibe y el tercero que menos anota. El Betis lleva dieciocho goles a favor y doce en contra.

Por ello, el Valencia tratará de crecerse en su estadio, el único lugar en el que ha sido capaz de ganar, mejorando sus registros para buscar una victoria que corte la crisis y calme el ambiente antes del parón de selecciones. Los valencianistas necesitan frenar su caída.