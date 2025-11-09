Las claves del Rayo Vallecano - Real Madrid:
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Paradón de Batalla!!
69' (0-0) Vaya zapatazo se sacó Fede Valverde. El charrúa le pegó al balón conforme le vino y obligó a Batalla a esforzarse al máximo para desbaratar la ocasión del Real Madrid.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Remate alto de Álvaro García!!
66' (0-0) Ocasión clarísima en el Rayo Vallecano. Centro de Ratiu que remató en boca de gol Álvaro García, pero su disparo se marchó alto. Qué ocasión han perdonado los de Íñigo Pérez.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Qué disparo se sacó Mbappé!!
60' (0-0) El Real Madrid ha dado un paso adelante en el partido. Xabi Alonso ha ajustado la presión en campo contrario y el Rayo está sufriendo mucho al sacar el balón jugado. Ha tenido Mbappé ahora el 0-1 con un derechazo que iba con todas las intenciones, pero que no encontró portería.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡La ha tenido Bellingham!!
54' (0-0) Exquisito el control del inglés a un balón a la espalda ante Ciss, sacándose un zurdazo con poco ángulo que se colaba en la portería, pero se topó con la pierna de Batalla.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡La ha tenido Arda Güler!!
52' (0-0) ¡¡Por qué poco se ha ido fuera el disparo de Arda Güler!! Asistió Mbappé al turco, quien armó el disparo desde la frontal del área, pero su remate se marchó desviado.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Fueraaa De Frutos!!
50' (0-0) Centro lateral raso de Pacha Espino que llega a rematar Jorge de Frutos, pero su disparo se va al lateral de la red. Buena ocasión para el Rayo Vallecano.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Disparo desviado de Valverde
48' (0-0) Falta en tres cuartos de campo que ejecutó el charrúa, pero su disparo se marchó muy desviado. La primera ocasión en esta segunda parte.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en esta segunda parte!! Ha movido el banquillo Xabi Alonso: se ha ido Huijsen y ha entrado Militao.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Salen los protagonistas!!
Los jugadores del Real Madrid y del Rayo Vallecano ya están sobre el terreno de juego de Vallecas. La segunda parte está a punto de empezar.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga | El conjunto blanco, de más a menos
Los de Xabi se han ido diluyendo con el pasar de los minutos. En ningún momento han sido claros dominadores, pero en la primera media hora estaban inquietando más a Batalla.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |"Ellos no están cómodos!
"Tenemos que seguir igual. El Madrid no está cómodo y hay que lanzar la presión arriba. Estamos teniendo situaciones en área, a ver si podemos concretarlas", ha dicho Unai López antes de entrar al túnel de vestuarios.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Finaaal de la primera parte!!
45'+4' (0-0) ¡¡No hay tiempo para más!! Jugadores a vestuarios en el estadio de Vallecas, se mantiene el empate en el marcador en un partido muy abierto con ocasiones para los dos equipos.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Amarilla para De Frutos
45'+2' (0-0) Quiso sacar el balón jugado Huijsen y fue Jorge de Frutos quien evitó su conducción agarrándole de la camiseta. El delantero también es amonestado.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Cuatro minutos de añadido
45' (0-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios y el cuarto árbitro ha levantado el cartelón añadiendo cuatro minutos de prolongación a esta primera parte.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Amarilla para Brahim
44' (0-0) Segunda amarilla para un jugador del Real Madrid. Ahora la ha visto Brahim por un pisotón sobre Pep Chavarría.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Calienta Militao
39' (0-0) Ha mandado Xabi Alonso a Militao a realizar los ejercicios de calentamiento en la banda de Vallecas. No sabemos si alguno de los centrales tiene alguna molestia o el tolosarra prefiere no correr riesgos con Huijsen al tener ya amarilla.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Amarilla para Huijsen
35' (0-0) Dean Huijsen ve la primera cartulina amarilla del Real Madrid. El central derribó ligeramente a Álvaro García y cuando la jugada de ataque terminó con el disparo desviado de De Frutos, el colegiado le ha sacado la tarjeta.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Disparo desviado de Vinicius
34' (0-0) Probó fortuna Vinicius con un disparo desde fuera del área, pero su remate se marchó muy desviado.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Amarilla para Álvaro García
33' (0-0) El jugador del Rayo le quitó el balón a Arda Güler de las manos cuando el turco iba a sacar de banda. Le amonesta Munuera Montero.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo La Liga |Vini, la mayor amenaza en el partido
32' (0-0) El brasileño ha cuajado una buena primera media hora en Vallecas. Forzó la amarilla a Ratiu y a punto estuvo de marcar el 0-1, pero Batalla sacó una buena mano.