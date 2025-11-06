Mavidad Bernabéu ya tiene a la venta las entradas para el festival navideño en el estadio del Real Madrid: precios y días

El Real Madrid aparcará los goles de Mbappé, las cabalgadas de Vinicius y las paradas de Courtois para dar paso a una experiencia completamente distinta esta Navidad.

Por primera vez, el Santiago Bernabéu se convertirá en un parque temático navideño: Mavidad Bernabéu, un recorrido inmersivo lleno de luz, música y fantasía que promete convertir el coliseo blanco en el epicentro de la Navidad madrileña.

El estadio más icónico cambiará su atmósfera durante una semana para transformarse en un pueblo navideño repleto de rincones decorados, espectáculos y actividades para toda la familia.

Anuncio de Mavidad Bernabéu

Bajo el lema "descubre el Universo MAVIX", los visitantes serán guiados por unas pequeñas criaturas camufladas como copos de nieve, los MAVIX, que acompañarán a los asistentes a lo largo del recorrido.

El itinerario incluirá diferentes espacios temáticos cuidadosamente diseñados.

Entre ellos destacará la Plaza de los Sueños, presidida por la que se anuncia como la bola de Navidad más grande del mundo, que se convertirá en uno de los grandes iconos visuales del evento.

También contará con la Galería de los Copos, un espacio dedicado a la artesanía, donde se podrán adquirir productos exclusivos y regalos personalizados.

Nueva Plaza Bernabéu junto al estadio Real Madrid

Fechas y horarios

El parque abrirá sus puertas del 24 al 31 de diciembre de 2025, con tres pases diarios que permitirán disfrutar de la experiencia sin aglomeraciones.

Cada pase tendrá una duración aproximada de cuatro horas, con horarios comprendidos entre las 10:30 y las 22:30 horas.

Los días 24 y 31 de diciembre, así como el día de Navidad, contarán con horarios especiales adaptados a las festividades.

Durante ese periodo, el estadio se llenará de luces, espectáculos visuales, zonas interactivas y actividades pensadas para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los aficionados al club que quieran descubrir otra cara del Bernabéu.

Precios de las entradas

Las entradas generales para Mavidad Bernabéu salen a la venta el 7 de noviembre a las 12:00 horas a través de la página web oficial mavidadbernabeu.com.

Sin embargo, los socios del Real Madrid ya han podido acceder a una preventa exclusiva desde el 5 de noviembre, mientras que los Madridistas registrados tuvieron su turno el 6 de noviembre.

En cuanto a los precios, las tarifas se han fijado en 25 euros para adultos y 20 euros para niños de entre 3 y 12 años, mientras que los menores de 3 años podrán acceder de forma gratuita.

Se espera una alta demanda de entradas, dado el carácter inédito del evento y el atractivo que supone disfrutar de una Navidad dentro del estadio del Real Madrid.

Cómo llegar

El Santiago Bernabéu se encuentra en el Paseo de la Castellana 142, una ubicación privilegiada en el corazón de Madrid.

El recinto cuenta con excelentes conexiones mediante transporte público, lo que facilita el acceso para los miles de visitantes que se espera que acudan durante las fiestas.

La línea 10 del Metro de Madrid tiene una parada con el mismo nombre, Santiago Bernabéu, que deja a escasos metros del estadio.

Además, varias líneas de autobuses urbanos —entre ellas la 14, 27, 40, 43, 120, 147 y 150— conectan el área con distintos puntos de la ciudad.

Para quienes prefieran acudir en coche, existen aparcamientos públicos en los alrededores del estadio, aunque se recomienda el uso del transporte público debido a la alta afluencia prevista durante los días festivos.

El nuevo videomarcador del Bernabéu antes de su estreno en El Clásico Real Madrid

Apuesta por el entretenimiento

Este espectáculo familiar refuerza la estrategia del Real Madrid y del nuevo Bernabéu de abrir el recinto a actividades culturales, conciertos y eventos más allá del deporte.

Tras las obras de remodelación, el estadio está concebido como un espacio multifuncional preparado para acoger tanto partidos como experiencias inmersivas, ferias, exposiciones o festivales.

Con Mavidad Bernabéu, el club blanco da un paso más hacia esa diversificación de su oferta, consolidando su imagen como uno de los principales polos turísticos y de ocio de la capital.

Según los organizadores, el evento pretende "convertir el estadio en un lugar donde la emoción del fútbol se mezcle con la magia de la Navidad, ofreciendo una experiencia única para familias y visitantes de todas las edades".

El Bernabéu, más vivo que nunca

El estreno de Mavidad Bernabéu confirma la transformación del estadio en un espacio de experiencias.

Lo que durante el año vibra con los partidos del Real Madrid se convertirá en diciembre en un lugar para soñar, un recinto donde las familias podrán disfrutar juntas del espíritu navideño sin salir del corazón de la ciudad.

Entre el 24 y el 31 de diciembre, el estadio que ha sido testigo de las noches más gloriosas del fútbol se vestirá de luces, villancicos y alegría. Porque este año, la Navidad también se juega en el Bernabéu.