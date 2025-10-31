El conjunto azulgrana afronta esta exigente visita con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones mostradas en sus recientes victorias ante el Río Breogán y el EA7 Emporio Armani Milán.

El equipo dirigido por Joan Peñarroya busca consolidar los avances, especialmente en defensa, que se vieron en la segunda mitad del ajustado triunfo frente al cuadro italiano (74-72). En ese partido, el Barça solo concedió 31 puntos tras el descanso y remontó una desventaja de once tantos, evidenciando una notable reacción colectiva.

El reto ahora pasa por trasladar esa solidez fuera del Palau Blaugrana, donde el conjunto catalán sigue sin mostrar la misma fiabilidad. Capaz de imponerse al poderoso Panathinaikos (96-103), pero también de caer ante el debutante Dubai Basketball (83-78), el Barça busca consistencia a lo largo de los 40 minutos.