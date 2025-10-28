Barça y Armani Milán cruzan sus caminos en la séptima jornada de la fase regular de la Euroliga. El equipo entrenado por Joan Peñarroya buscará sumar una nueva victoria en el Palau Blaugrana, junto al calor de su afición.

Viene de ganar este pasado fin de semana al Río Breogán en casa, en la Liga Endesa (100-85). Will Clyburn fue el mejor jugador del equipo un día más, con 21 puntos. Ahora le tocará dar un paso adelante en la Euroliga, donde marcha como undécimo clasificado con un balance de tres victorias y tres derrotas.