Jova, presidenta de la Queens League: "Siempre soy igual, tenga al lado de Ibai, Lamine, Piqué o una persona del super"

Con el estreno de la Queens Cup este fin de semana, el ecosistema del fútbol femenino en la Queens League se prepara para una nueva oleada de ilusión, visibilidad y oportunidades.

En este contexto aparece Josefina Valicenti -mejor conocida como 'Jova'-, argentina de nacimiento, fisioterapeuta, coach deportivo y creadora de contenido que ha adoptado Barcelona como nuevo hogar.

Su reciente fichaje como presidenta del Rayo de Barcelona representa una de las mayores sorpresas del verano en el universo Kings y simboliza el impulso que la competición femenina reclama.

Jova relata cómo la transición desde su anterior proyecto en Kunitas hacia este nuevo desafío fue el resultado de una decisión personal, profesional y estratégica.

Tras la mudanza de Kunitas a México, Jova asume no solo la presidencia del femenino, sino también una implicación real en el masculino, con la convicción de crear "una familia" de club donde la formación humana y la competitividad van de la mano.

En la entrevista con EL ESPAÑOL nos cuenta cómo entiende su función de liderazgo, qué aporta su mirada venida del mundo del deporte y la salud, y cuál es su visión para una Queens League que, según sus propias palabras, "todavía tiene que cambiar para crecer".

Sus respuestas llegan en un momento clave, justo cuando arranca una competición que podría marcar un punto de inflexión para su club... y para ella misma.

Desde hoy el 𝐑𝐚𝐲𝐨 va a sonar diferente. pic.twitter.com/TrWQAatw0m — Rayo de Barcelona (@RayodeBarcelona) September 19, 2025

Tu fichaje por el Rayo de Barcelona fue una de las bombas del verano. ¿Cómo surgió la oportunidad y por qué tomaste la decisión?

La oportunidad de entrar al Rayo de Barcelona se dio cuando Kunisport dijo que se mudaba a México. La primera vez que vi a Spursito en el Cupra, me dijo "Jova, si tú te quieres quedar aquí en España, tienes las puertas abiertas para quedarte con nosotros".

La verdad es que lo pensé bastante porque primero ya estaba muy contenta en la liga de España y no tenía planes de irme a México, ya que quería quedarme a vivir en España, tanto por la Kings League y la Queens League como para crecer como persona e influencer deportista.

Tomé la decisión pensando en mi futuro, en mi presente, principalmente en mi presente porque me quiero quedar a vivir en Barcelona y en mi futuro porque sé que en el Rayo de Barcelona estoy cumpliendo un rol no solo tanto como presidente del femenino, sino también involucrada en el masculino.​

De Kunitas al Rayo de Barcelona: ¿Qué ha cambiado en tu rol como presidenta y qué nuevas ideas quieres implementar en tu nuevo club?

No sé si cambió algo del rol de presidenta, sino que Spursito y yo somos ambos presidentes del masculino y del femenino, somos un coequipo.

Nuevas ideas a implementar, no sé si son nuevas ideas, sino que tratar de que seamos una familia, de que intentemos involucrarnos todos de la misma manera y tratar de trabajar en equipo.

Tanto a nivel personal cada jugador, a nivel individual en lo que es persona, ser coaching deportivo, también sumar en los entrenamientos y actividades extra deportivas para sumar a la familia en el Rayo, por así decir. Siento que todas las actividades extras que se hagan del fútbol suman muchísimo para ser equipo.​

¿Cómo es tu relación a día de hoy con el Kun? ¿Valoraste seguir en Kunitas en su traslado a Americas?

Por suerte de Kunisport me fui por la puerta grande y eso quiere decir que hoy en día sigo teniendo relación con el Kun Agüero y con todo el equipo de trabajo.

Ellos me dieron la oportunidad de presentarme como presidenta en la Queens League y a su vez, por el trabajo realizado, ellos también quedaron muy conformes conmigo.

Valoré seguir con Kunitas en América, pero poniéndolo en la balanza, como yo quería venir a vivir a España, decidí dar un paso al costado.​

¿Qué opinas de la nueva ola de equipos y cambios en la Queens League para la temporada 2025-2026?

La verdad que me gusta la nueva ola de equipos y los cambios que hay en la Queens League, siento que hay un poco de nuevos aires que siempre vienen bien.​

Antes de llegar, ¿qué sabías de la Kings y Queens League? ¿Qué te atrajo de este proyecto?

Obvio que sabía de la Queens League y la Kings League antes del proyecto. Es más, yo me apunté como jugadora antes de comenzar el primer split del femenino y tuve llamadas del actual entrenador de Porcinos para presentarme a jugar lo que sería en ese momento en xBuyer.

También tuve llamados de Kunisport para ir de jugadora 13 en aquel momento en el primer split, pero bueno, cuando me llamó Kun para la idea de ser presidenta fue mejor que la postulación que había hecho en el primer split.​

¿Te gustaría tener un rol más activo como jugadora en el futuro, o prefieres enfocarte en tu papel como presidenta?

La verdad que tanto en Kunias, en su momento, como ahora en el Rayo de Barcelona, voy a entrenar con las jugadoras.

Primero porque me divierte mucho el fútbol, segundo porque jugué al hockey hierba toda mi vida y empecé a jugar fútbol de grande y me gusta aprender.

No sé si tengo el nivel para la Queens League, es más el show, pero si algún día puedo jugar, me gustaría.

El rol de presidenta me gusta muchísimo porque da cierto prestigio, también por lo que he hecho en Kunitas se ve que soy una persona involucrada en el equipo. Prefiero el rol de presidenta que de jugadora, pero si algún día puedo jugar algún partido, me encantaría.

Jova, en un entrenamiento con las jugadoras del Rayo de Barcelona

¿Qué consejo le darías a la Jova que llegó por primera vez a la liga?

Que siga disfrutando, que sea como es ella, que vaya sonriendo, feliz y contenta, que tire para adelante, que haga equipo, que disfrute y que siempre sea buena persona.

Has vivido la final en Veracruz con Kunitas. ¿Qué aprendiste de esa experiencia y cómo la puedes utilizar para impulsar al Rayo?

La final de Veracruz fue única, primero por tener la experiencia de viajar a otro país para jugar una final, fue increíble, con estadio lleno y toda la gente, aunque en contra nuestra.

Se vivió increíble, me quedó una espina de esa final, pero lo importante es que se dejó todo y ninguna se quedó con ganas de nada. Cada una entregó el 100% y eso es lo más lindo que me llevo del equipo.

Creo que cada experiencia nos mejora como persona y también para implementar cosas, y en este caso para impulsar al Rayo de Barcelona.

Este torneo es más corto, es más difícil hacer equipo fuera del campo, pero para mí hablar de motivación y de creer en uno mismo y de impulsarse hace que uno tenga confianza en el equipo para lograr grandes cosas, y eso es algo que soy muy partidaria para impulsar al Rayo en este momento.​

¿Crees que la Queens League es una buena plataforma para el crecimiento del fútbol femenino?

Siento que la Queens League es una buena plataforma para el crecimiento del fútbol femenino, porque le da espacio y lugar a jugadoras que puede que no llegaran a estar en primera división y quieren lucirse y mostrarse.

También con este formato donde hay cámaras, te filman, hacen vídeos, te lucís y puedes llegar a vivir cosas similares al fútbol profesional, incluso creo que hasta mejor.

En la Queens League y la Kings League estás cerca de personas como youtubers muy importantes en habla hispana que en otras realidades no los tienes tan cercanos.

Creo que está buenísimo porque por un lado se pueden mostrar jugadoras y vivir algo hermoso del fútbol y por otro tener cerca a gente que sería muy complicado de otra manera.

Entre las presidentas están Rivers, Gemita, Noe.. todas muy conocidas, y en el masculino Ibai Llanos, DjMario, Plex, Lamine Yamal... estas oportunidades no pasan todos los días y esta liga te da la opción de conocer a estas personas y ambientes muy buenos.​

Duro ya no ver a @jo_valicenti y @kunisport en la liga de España 😢 pic.twitter.com/nVTr8lh3aZ — Davidzura (@DavidZu98) July 5, 2025

¿Crees que la Queens League recibe el mismo trato, en cuanto a difusión, que la Kings por parte de la Liga u os sentís un poco inferiores en trato?

En cuanto a difusión, creo que la Kings League y la Queens League reciben el mismo trato. Hay que ser sinceros: la Queens League la ve mucha menos gente, tiene menos audiencia.

Por ese lado es un poco inferior, pero el trato es igual, los dos partidos se ven, es la misma situación para todos los presidentes y siento eso.

¿Qué cambios o novedades te gustaría ver en la liga en un futuro cercano?

Me gustarían nuevas incorporaciones de equipos y presidentas para darle aire fresco a la liga y hacer una liga y un mundial, que se sumen nuevos países y esto siga creciendo, que no se estanque.

¿Qué reglas de la liga te parecen más injustas o poco atractivas? ¿Hay alguna que cambiarías inmediatamente?

No sé si hay reglas que me parecen más injustas o menos atractivas. Estás todo el tiempo con diferentes estímulos y eso me encanta de la Kings y Queens League.

Lo que todavía no me familiaricé mucho es el desescalado, no sé si suma o resta. Por ahora, lo menos atractivo para mí es el desescalado, me gustaría que los partidos terminaran como antes: gol doble, gol de oro, no desescalado.

¿Se echará de menos a los Buyers en la Queens?

Se los va a extrañar a los Buyer en la Queens League porque tienen una energía que transmiten muchísimo por la pantalla, pero los seguimos teniendo en la Kings League, siguen estando y eso es lo importante.

Este año se inaugura la Queens Cup, ¿Es suficiente cambio el nuevo formato impulsado este año o crees que debe seguir adaptándose para ser más atractivo para el público? ¿Qué cambios propondrías para revitalizar la competición?

Me gusta la Queens Cup, es un formato diferente, hay que probar y ver si funciona o no, si gusta o no gusta y cómo se sienten tanto las jugadoras como el público.

Propondría hacer un torneo que no dure solo un mes y que sea muy intensivo, sino que dure mínimo de dos a tres meses para formar equipo y alianzas de jugadoras y que se desarrollen mejor en el campo de juego.

Los torneos cortos hacen difícil agarrar ritmo de liga. Haría competiciones más largas y menos parón, dos ligas por año y un mundial o copa para más movimiento, y que participen equipos de Brasil, Francia, Italia, Alemania, para crecer y que la liga no pierda valor.

Si pudieras fichar a una jugadora de otro equipo de la Queens League, ¿a quién robarías y por qué?

Si pudiera fichar a una jugadora de otro equipo en la Queens League, me llevaría toda la plantilla de Kunitas que ahora está en Móstoles porque son jugadoras increíbles.

Si tengo que elegir una, sumaría a Sara Ismael, tiene un nivel muy alto desde el comienzo de la Queens League y se ha mantenido muy bien.

¿Crees que el nivel de arbitraje de la liga ha mejorado o, por el contrario, hay más polémica que nunca?

Yo creo que en el arbitraje siempre va a haber polémicas, tanto en positivo como en negativo, todos tenemos errores. Por el momento creo que la cosa está bien. Déjame que pase este split, esta copa y luego te digo si sigo con este pensamiento o no.

¿Qué hobbies o pasatiempos tienes fuera de la Queens League para desconectar?

Yo creo que mi hobby, sacando la Queens League, es ir a entrenar, ir al gimnasio o hacer alguna clase y también jugar al pádel. Me gusta mucho el pádel y quiero meterme más de lleno ahí.

Como fisioterapeuta y coach, has trabajado en el mundo del deporte. ¿Cómo te ha afectado pasar de ser una profesional anónima a una figura cada vez más pública en tan poco tiempo?

La verdad que no me ha afectado mucho pasar de ser una profesional anónima a una persona pública, porque siempre fui yo, siempre fui y soy la misma; soy la misma en la Queens League, soy la misma por fuera, soy la misma en todos los aspectos y trato de ser una persona honesta, tranquila y amable y educada.

Hay veces que cuando uno crece en redes sociales y se hace conocido, a veces se le van los humos a la cabeza, y yo trato de que eso no pase, siempre intento mantener la misma postura, no importa con quién esté al lado, sea Ibai Llanos, Lamine Yamal, Gerard Piqué o una persona del supermercado, siempre trato de tener la misma postura, no importa si estoy arriba o abajo, siempre hay que ser buena persona, entonces eso no me afecta porque siempre soy igual.​

Para terminar, un test rápido que tienes que contestar con una palabra:

¿En qué puesto acabará Rayo de Barcelona esta Queens Cup España? Campeón o semifinales.

¿Cuál es el presidente/a que mejor te cae de Kings League y Queens League, que no sea Spursito?: En la Kings. League, los hermanos Buyer y DjMario y en la Queens, Noe y Gemma.

¿Quién crees que va a ser el equipo revelación de la Queens Cup?: 1K

¿Cuál es tu futbolista favorito en activo en fútbol masculino y femenino?: Pedri y Alexia Putellas

¿Y contando a los retirados?: Drogba y Alex Morgan