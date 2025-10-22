El Eintracht Frankfurt y el Liverpool se ven las caras en un duelo crucial donde la victoria es clave para poder escalar posiciones en la tabla. Empatados en la competición, ambos están dispuestos a luchar para conseguir la victoria y demostrar su carácter para seguir vivos en el campeonato.

El equipo alemán asiste al duelo con la necesidad de sumar puntos para reencontrarse con una victoria tras perder el último encuentro de la competición contra el Atlético de Madrid con un resultado de 5-1. A pesar de recibir a uno de los “cocos” en la competición, el conjunto alemán busca hacerse fuerte en su estadio, hecho que les acercaría a la siguiente fase de la competición.

Pese la derrota en la segunda jornada, el conjunto de Toppmöllerde comenzó el campeonato de la mejor manera posible, con una victoria en casa frente al Galatasaray con un resultado de 5-1, victoria muy celebrada por los jugadores junto a su afición.