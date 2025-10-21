El Villarreal afronta este martes la tercera jornada de la Liga de Campeones y recibirá al Manchester City en el Estadio de la Cerámica, donde buscará su primera victoria en esta competición esta temporada tras la derrota frente al Tottenham a domicilio y el empate en casa con el Juventus.



Los de Marcelino García Toral intentarán mantener su buen nivel como locales, ya que todavía no han perdido en casa ningún partido este curso, con cuatro victorias y dos empates en todas las competiciones oficiales de esta campaña.



Para este encuentro, Marcelino mantiene las bajas de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, todos ellos lesionados, mientras que respecto al último partido recupera al lateral Santiago Mouriño, que no jugó en liga por sanción.