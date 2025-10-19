El Real Madrid sigue sin conocer la derrota en el Movistar Arena. Los blancos sellaron su triunfo consecutivo, esta vez ante un San Pablo Burgos (90-80) que estuvo muy cerca de dar la campanada.

No fue un encuentro cómodo para los de Sergio Scariolo que volvieron a generar las mismas dudas que hace apenas unos días ante Estrella Roja en Euroliga. Sin fluidez en el juego y dejándose llevar ante un recién ascendido que se mantuvo con vida hasta los últimos instantes del cuarto cuarto.

Los burgaleses lograron mantener la igualada hasta el final del tercer parcial, pero no fueron capaces de culminar la sorpresa en unos últimos 10 minutos en los que el Real Madrid mejoró sus prestaciones en defensa.