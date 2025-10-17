Los problemas del Real Madrid cuando se pone el cartel de visitante no cesan y ante el Estrella Roja en la Euroliga prolongó sus malas sensaciones en pista ajena (90-75), donde ha perdido cuatro veces este curso y solo ha sido capaz de imponerse en las semifinales de la Supercopa de España ante el La Laguna Tenerife



Belgrado es la palabra clave para el conjunto blanco en estas dos semanas en las que debe demostrar que avanza a buen ritmo a la hora de pulir detalles en su nuevo proyecto. De allí es el Partizan, al que venía de ganar el miércoles en casa. Y en la capital serbia encaraba dos duelos, este primero ante los de rojo y blanco y el de la semana siguiente contra el Maccabi de Tel Aviv, con la visita liguera del San Pablo Burgos entremedias.